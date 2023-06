Isola 17, Helena replica a Mazzoli: “Confermo, avevo problemi seri”

Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023 è stata una persona problematica, parola del vincitore Marco Mazzoli. Quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo l’avventura che l’ha portato a sollevare l’ambita coppa in Honduras. Tra i concorrenti più difficili da gestire c’era sicuramente Helena. La modella brasiliana è stata protagonista di varie discussioni, tra polemiche e toni accesi. Eppure Mazzoli si è avvicinato a lei, tentando di non lasciarla da sola.

Nonostante questo, nella sua intervista, Marco ha precisato che non è stato semplice, poiché Helena era una “persona davvero problematica”. Le sue parole non sono passate inosservate e anche la Prestes ha avuto modo di leggerle in queste ore. Ed ecco che lei stessa, usando il suo ufficiale profilo di Instagram, decide di replicare alle dichiarazioni di Mazzoli. Va subito precisato che, inaspettatamente, Helena non intende polemizzare, almeno non con lo speaker radiofonico.

Al contrario di ciò che ha fatto in Honduras, la Prestes ci tiene a chiarire la situazione senza creare disguidi. Dopo aver fatto la sua rivelazione sull’orientamento di Cristina Scuccia, Helena spende parole positive quando parla di Marco. Infatti, la modella brasiliana arriva anche a confermare quanto dichiarato dal vincitore de L’Isola dei Famosi 17. Lo fa, dando però la sua versione dei fatti.

Helena non polemizza contro Mazzoli, ma sfrutta questa situazione per lanciare delle frecciate. In tutto questo, la modella brasiliana ammette di avere avuto in Honduras dei problemi abbastanza importanti.

“Confermo: lui mi ha conosciuto all’Isola e sull’Isola ho avuto dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, lo hanno fatto sei volte e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame sia stato il mio peggior nemico. E lui lo sa, ma sono sicura che non mi conosce nella vita reale”

Helena Prestes assicura di aver parlato diverse volte con Marco Mazzoli durante la loro avventura in Honduras. Crede che il vincitore della 17esima edizione sia stato molto umano, rispetto a tanti altri naufraghi. Non solo, secondo la modella brasiliana il conduttore radiofonico ha davvero meritato di vincere il reality show condotto da Ilary Blasi.

“Ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi, io gli voglio bene. Ha sempre avuto il supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri”

Dopo di che, Helena su Instagram spiega di non conoscere Marco nella vita di tutti i giorni, ma spera di avere l’opportunità di farlo. Vorrebbe, inoltre, che Mazzoli mantenesse l’opinione che si era fatto sul suo conto prima dell’inizio dei giochi. Pare che lo speaker considerasse, al contrario degli altri concorrenti, la modella una persona “super simpatica”.

Il lato più divertente di se stessa Helena lo avrebbe mostrato quando mangiavano tutti insieme in hotel, prima ancora che iniziassero i giochi. Lì non c’erano fame e sfide da affrontare. Dunque, la Prestes spera che Mazzoli porti con sé il ricordo di quei momenti e non di quelli vissuti durante il reality show.