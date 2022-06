Isola 16, Vaporidis verso la vittoria: il gesto del reality per lui è inaspettato

Il grande giorno, come ha precisato Alvin, è arrivato per l’Isola dei Famosi 2022. Stasera andrà in onda la finale dell’edizione più lunga del reality show e, quest’anno, i finalisti affronteranno la serata in Honduras e non in Italia. Un dettaglio non è passato inosservato e riguarda il papabile vincitore, Nicolas Vaporidis. Ormai sono in tantissimi coloro che sono convinti che l’attore vincerà la 16edizione del programma condotto da Ilary Blasi. In effetti, anche i bookmakers lo danno per vincitore, seguito da Carmen Di Pietro.

Ancora non è detta l’ultima parola, ma il reality show dedica l’ultima fase del daytime di oggi proprio a Vaporidis, almeno così sembra. Come notano molti utenti su Twitter, la scelta del programma pare già indicare chi è stato il vero protagonista di questa edizione: Nicolas. Arriva una lettera per i finalisti, dove lo spirito dell’Isola spiega che dovranno scrivere, ognuno sulla propria pergamena bianca, un pensiero su questa esperienza in Honduras. Il messaggio finisce con: “Questa è l’ultima notte sull’Isola, la notte prima degli esami”.

Parte così un momento che emoziona tantissimi telespettatori, con la canzone in sottofondo ‘Notte prima degli esami’ di Antonello Venditti. Impossibile non accostare questo brano a Nicolas Vaporidis, il protagonista del film che porta come titolo il nome di questa famosissima canzone. Ed è proprio con questa pellicola che l’attore riuscì ai tempi a conquistare l’Italia intera, tra adolescenti, bambini e adulti, con Cristiana Capotondi.

Tutti si appassionarono alla storia del film Notte prima degli esami, con un Vaporidis giovanissimo e protagonista della trama. Da molti viene appunto ricordato come l’attore di questa pellicola e la canzone di Venditti lo ricorda. Dunque, non sembra proprio un caso che la produzione abbia scelto di inserire come sottofondo questo brano per gli ultimi momenti che i naufraghi stanno vivendo in Honduras.

Isola dei Famosi 2022: l’ultima sfida prima della finale

Dopo 99 giorni di permanenza, stasera arriva per i sei finalisti il momento di giocarsi tutto per raggiungere la vittoria. Ed ecco che per loro arriva l’ultima sfida sulla spiaggia. Lo spirito dell’Isola indica loro le istruzioni: pescando un pesce a testa, possono godere di un pasto completo, partendo dall’antipasto e finendo al dolce e al digestivo. Per ognuno di loro è stato scelto un ricco menù e sono, ovviamente, emozionati all’idea di poter mangiare tutte le prelibatezze. “Un lusso vero”, fa notare Vaporidis.

La prima a pescare un pesce è Mercedesz Henger: “Un miracolo, il primo pesce che prendo in questa edizione”. La naufraga precede Nicolas, che poi aiuta Carmen Di Pietro a portare a termine il compito. Anche Luca Daffré, Nick e Marialaura De Vitis riescono a pescare il loro pesce. Così, arriva la ricompensa per l’intero gruppo, che si gode l’ultimo pasto prima della finale.