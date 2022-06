Un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 svela un retroscena inatteso su Edoardo Tavassi. Si tratta di Pamela Petrarolo, che in una nuova intervista per SuperGuidaTv ripercorre tutta la sua esperienza in Honduras. L’ex di Non è la Rai ha affrontato la solitudine all’interno del reality show, restando da sola su Playa Sgamatissima per diverse settimane. Prima di approdare su questa spiaggia, ovviamente, ha fatto la conoscenza del resto del gruppo che in quel momento era in gioco. Tra questi c’era, appunto, Edoardo.

In particolare, Pamela ricorda di essere rimasta molto male per il presunto accanimento ricevuto da alcuni naufraghi inizialmente. Ammette che l’unico screzio avuto in Honduras è stato quello con Edoardo, il quale sembrava essere l’unica persona a essersi subito legato a lei. La Petrarolo svela così un retroscena di una loro litigata in Honduras. Scendendo nel dettaglio, il Tavassi sarebbe “impazzito” quando Marco Maccarini doveva scegliere a quale naufrago dare da mangiare.

Tale momento corrisponde al giorno in cui Pamela si era procurata un’ustione al dito. Pertanto, Marco ha scelto lei. A questo punto, la Petrarolo pare volesse vederci chiaro sulle regole del gruppo presenti all’Isola dei Famosi, visto che lei è approdata in Honduras a giochi già iniziati. Ha così chiesto se dopo tale ricompensa avrebbe potuto mangiare la sua porzione di riso.

Sembra che Edoardo Tavassi si sia sentito chiamato in causa, prendendola sul personale “essendosi ritrovato lui nella stessa situazione”. A detta della Petrarolo, il fratello di Guendalina non avrebbe compreso che la sua domanda era legittima, poiché aveva solo intenzione di capire quali fossero le dinamiche del gioco. Pare che gli altri naufraghi, soprattutto Nicolas Vaporidis (vincitore di questa 16esima edizione), abbiano tentato di far ragionare il Tavassi.

Quest’ultimo si sarebbe poi recato da lei per chiederle scusa, facendole sapere che aveva frainteso. Ma Pamela oggi racconta di non aver digerito la situazione. Ed ecco che svela ulteriori dettagli.

“In quel momento ho avuto timore che si potesse innescare una discussione accesa e che le mie figlie a casa potessero preoccuparsi. Mi sono allontanata, ho fatto un respiro e ho aspettato che lui si rendesse conto che aveva commesso un errore. Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”

Proprio questa mattina, Edoardo e Pamela si trovavano insieme a fare colazione, prima di fare ritorno a casa. La maggior parte degli ex naufraghi hanno seguito la finale dallo studio di Canale 5 e ora si ritrovano a tornare nelle loro rispettive città, mentre i finalisti pare siano ancora in Honduras. In questa sua intervista, la Petrarolo ammette che non si aspettava di uscire in semifinale.

“Ero convinta di andare in finale ad occhi chiusi”, confessa con sincerità Pamela, la quale aveva superato ben quattro televoti su Playa Sgamatissima. Per lei è stata una questione di fortuna, in quanto Nick Luciani l’ha battuta con la differenza dell’1%. Se tornasse indietro, vivrebbe questa avventura “da subito in solitaria”. La convivenza iniziale con gli altri naufraghi ha annoiato la Petrarolo.

Si è, intanto, ricreduta su Estefania Bernal e Roger Balduino. Parlando con loro ha cambiato il pensiero che aveva da telespettatrice. Pamela racconta oggi di aver ricevuto, prima di andare all’Isola, una proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Ha dovuto rifiutare perché aveva partorito da quattro mesi. Ora le piacerebbe prendere parte a Pechino Express, magari con Estefania. Il suo sogno, però, resta Tale e quale show.

Risponde, infine, alla curiosità riguardante le ultime dichiarazioni rilasciare da Eleonora Cecere, Angela Di Cosimo e Ilaria Galassi sul periodo di Non è la Rai.