Isola dei Famosi, Melandri single. Ex furiosa: “Parlo io”

Dopo le continue voci su una crisi di coppia, la storia tra Marco Melandri e Manuela Raffaetà sarebbe giunta al capolinea. A mettere la parola fine ci ha pensato, di recente, la modella e “ombrellina” attraverso un lungo sfogo condiviso sul proprio profilo Instagram. Già da prima dell’ingresso del pilota motociclistico alla sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, la loro relazione aveva fatto discutere.

Riguardo al loro rapporto, infatti, Deianira Marzano aveva condiviso alcune Instagram Stories nelle quali affermava che i due vivessero già da separati in casa. Il tutto sarebbe dipeso dal fatto che Melandri stesse già frequentando un’altra donna, motivo per il quale aveva annunciato la separazione. Il dietrofront repentino di Raffaetà, però, aveva rimescolato le carte in tavolo. La modella 38enne aveva infatti rivelato di aver riunito la coppia, anche per il bene della loro unica figlia, la piccola Martina.

Dopo la (breve) esperienza del pilota motociclistico in Honduras, i due si sarebbero ritrovati, mettendo dunque a tacere le indiscrezioni sulla loro separazione. Più volte, Manuela Raffaetà è stata inoltre presente nello studio del reality show di Canale 5, con lo scopo di sostenere il compagno, al quale è stata legata per 16 anni. Ma a nulla sarebbe servito il tentativo di riconciliazione: ad oggi, la loro storia è difatti naufragata.

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati: lo sfogo social della modella

Se dopo l’Isola dei Famosi 16 sembravano essere riusciti ad appianare le loro divergenze, nell’ultimo periodo i follower di Manuela Raffaetà hanno notato qualcosa di strano. Nelle ultime settimane, la modella non ha condiviso nessuna foto in compagnia del pilota motociclistico, riaprendo i dubbi sulla crisi tra di loro. In questa occasione, le voci si sono rivelate fondate: l’ombrellina si è lasciata andare a un duro sfogo, svelando la sua verità sul rapporto con Marco Melandri. Dopo aver ammesso di ricevere da tempo domande sulla sua vita privata, la modella si è detta pronta a mettere le cose in chiaro, svelando:

“Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Pero’ ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’ Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e I nostri splendidi16 anni . Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa’ bene!“

Stando alle sue parole, Manuela Raffaetà è riuscita ad andare oltre alla storia che Melandri ha intrapreso con un’altra donna, per amore della famiglia e della loro unica figlia. Come ha proseguito la modella, quel “lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà” è però venuto meno. La modella ha continuato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando: