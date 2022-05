Isola 16, “ci sono casi di Covid”: la scelta dello show, cosa succede ora

Il Covid sarebbe arrivato anche all’Isola dei Famosi. Pare infatti che in Honduras ci siano stati di recente alcuni casi di positività al virus: a rivelarlo ci ha pensato Deianira Marzano. Attraverso alcune Instagram Stories condivise sul proprio profilo, l’influencer ha sganciato l’indiscrezione senza però entrare nello specifico.

Non è ancora chiaro se si tratti di alcuni naufraghi o degli addetti ai lavori. L’esperta di gossip ha fatto sapere: “Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al Covid.” Secondo un’altra ipotesi, invece, ad essere risultati positivi al test sarebbero stati gli ospiti previsti nella puntata in onda stasera. In occasione del diciannovesimo appuntamento era infatti in programma l’arrivo dell’amico di Alessandro Iannoni e di Cloe, l’amica di Estefania Bernal.

Il figlio di Carmen Di Pietro, come riportato dalla stessa Marzano, sarebbe in dubbio se continuare la sua esperienza in Honduras, in vista del prolungamento di questa edizione. La modella argentina, dal canto suo, nell’ultimo periodo è stata messa a dura prova, soprattutto per il rapporto conflittuale con Roger Balduino. Stando a quanto riportato dall’influencer ed esperta di gossip, le “tarantelle con ‘ nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì“.

Isola dei Famosi 16, i naufraghi di fronte a una scelta importante

Il diciannovesimo appuntamento della nuova stagione dell’Isola dei Famosi sarà decisivo per i concorrenti rimasti in gara. Il programma, condotto da Ilary Blasi e commentato in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, metterà i naufraghi di fronte a una scelta: continuare a rimanere in quella che si appresta ad essere l’edizione più lunga della storia del reality oppure tornare in Italia? Ad ora, infatti, non tutti sembrano decisi se rimanere in Honduras. Gli occhi del pubblico sono puntati principalmente su Alessandro Iannoni, tra i favoriti dei telespettatori.

La nuova puntata in onda stasera vedrà, inoltre, “la strana coppia”, formata da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, al centro di una prova importante. In palio, un premio per tutti gli altri naufraghi. Grande attesa, invece, per scoprire chi dovrà abbandonare stasera la Palapa: sarà uno tra Roger Balduino, Estenafia Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè a raggiungere gli altri concorrenti su Playa Sgamadissima. Insomma, un nuovo appuntamento all’insegna dei colpi di scena, in onda stasera in prima serata su Canale 5.