Isola 16, Alessandro via. Parla il padre: i reali rapporti con lui e Carmen

L’avventura di Alessandro Iannoni all‘Isola dei Famosi si è conclusa ieri sera fra lo sgomento dei telespettatori. Questa forte reazione del pubblico non è tanto legata alla scelta da parte del giovane concorrente di abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi, quanto piuttosto alla motivazione che l’ha spinto a lasciare per sempre Cayo Cochinos.

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro entrato in un primo momento come concorrente in coppia insieme alla madre, ha infatti preso un’importante decisione che in realtà molti hanno apprezzato. Piuttosto che rimanere in televisione prestandosi a sfide, litigi ed eventuali siparietti trash, il giovane ha deciso di tornare a Roma per proseguire gli studi.

L’università, al momento, è per Alessandro una priorità assoluta, ben più della televisione. Una volta rientrato in Italia, il ragazzo potrà continuare a studiare e, chi lo sa, magari anche a concludere gli studi a breve. Attualmente, il figlio di Carmen Di Pietro è iscritto ad un corso di laurea interamente in lingua inglese (Economics and Business, alla Luiss Guido Carli di Roma, questo riporta Il Fatto Quotidiano) quindi non esattamente una passeggiata.

Una scelta, quella di Alessandro, appoggiata al 100% anche dai genitori. Il padre Giuseppe Iannoni, a proposito, ha avuto l’occasione di spiegare a Fanpage, in un’intervista esclusiva, la sua opinione a riguardo. Ai microfoni del giornale, Iannoni padre si è detto molto fiero della scelta del figlio, che ha dimostrato di possedere una grande maturità. Ecco il suo commento a riguardo:

Non sono affatto stupito. Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso. Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la decisione di Alessandro di dire addio all’Isola non sarebbe in alcun modo legata alla madre. Quanto Carmen Di Pietro possa essere possessiva nei confronti del figlio l’hanno visto tutti. Di conseguenza, è naturale farsi venire il dubbio che fosse stata lei stessa ad averlo convinto a riprendere in mano gli studi per bene. Niente di più sbagliato.

Giuseppe Iannoni, da questo punto di vista, è certo che la soubrette non abbia avuto alcuna influenza sul figlio. Ecco il suo commento:

Assolutamente no… tant’è che Carmen era molto dispiaciuta che andasse via. È stata una sua scelta ben ragionata.

Spesso e volentieri, tra l’altro, l’intelligente Alessandro ha definito il rapporto con il padre “complesso”. Ma Giuseppe Iannoni da questo punto di vista non concorda:

Negli ultimi anni ho viaggiato molto, capitavo poco spesso a Roma, ma al di là di questo il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Per lui sono un punto di riferimento, proprio per questo non sono voluto andare in studio, non volevo condizionarlo in nessun modo.

E con Carmen Di Pietro, invece, Giuseppe Iannoni in che rapporti è? Insieme a lui, l’isolana è stata insieme per ben 16 anni, fino al 2016, e da lui ha avuto due figli (Alessandro, appunto, e Carmelina). Nell’intervista Iannoni ha avuto per l’ex moglie solo parole accomodanti, sottolineando quanto di fatto sia una mamma premurosa e attenta. Di lei ha commentato: