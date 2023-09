Isobel rimasta ad Amici: gesto contrario e plateale di Gianmarco

La scorsa domenica, 24 settembre, ha avuto inizia la nuova edizione di Amici con una nuova classe piena di cantanti e ballerini. Nonostante ciò, continuano ancora a tenere banco le dinamiche che coinvolgono i protagonisti dello scorsa stagione del talent show. Ad attirare l’attenzione, questa volta, è stato il ballerino Gianmarco Petrelli. Quest’ultimo ha preso parte ad Amici lo scorso anno, come allievo di Alessandra Celentano. Dopo un percorso di sei mesi, poi, Gianmarco è stato eliminato alla seconda puntata del Serale. Ebbene, con l’inizio della nuova edizione, il danzatore ha messo like ad un tweet abbastanza ambiguo in cui si polemizzava contro il programma e una sua ex compagna di avventura, Isobel.

Isobel nuova professionista di Amici: la reazione di Gianmarco

La ballerina australiana è entrata a far parte del corpo di ballo professionista di Amici. Alla fine della prima puntata di domenica, il pubblico ha potuto rivedere Isobel, mentre pubblicizzava uno degli sponsor del programma. Da lì, gli utenti sui social si sono sbizzarriti, dichiarandosi totalmente contrati a questa scelta della ballerina. Ricordiamo, infatti, che, al momento della sua eliminazione durante la finale, l’australiana aveva ricevuto diverse proposte di lavoro: un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance, un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di lavoro in Spagna. Per questo, in tanti non hanno compreso come mai abbia deciso di scartare queste offerte per rimanere ad Amici. E, tra questi, troviamo proprio Gianmarco.

Il ballerino ha messo like ad uno dei tanti tweet critici contro la scelta di Isobel, in cui si legge: “No Iso, ma perché sei rimasta lì con tutto il talento che hai e le offerte lavorative”. Dunque, sembrerebbe che Gianmarco non consideri lavorare come ballerino professionista ad Amici un grande sbocco lavorativo o, comunque, sicuramente non all’altezza delle altre offerte ricevute dalla ballerina australiana.

Come menzionato prima, il pensiero di Petrelli è lo stesso di quello della maggior parte del pubblico che segue Amici. Nonostante il talent show sia uno dei programmi più seguiti d’Italia, molti credono che Isobel avrebbe dovuto approfittare delle grandi opportunità ricevute per poter crescere come ballerina e ampliare il suo curriculum.