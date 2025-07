Isoardi sul congelamento ovuli e su come seppe di Di Mare malato, amaro retroscena

Il nuovo fidanzato, l’amaro retroscena su come venne a sapere della malattia di Franco Di Mare, il no al congelamento degli ovuli, il sogno di presentare Sanremo e tanto altro: Elisa Isoardi si è raccontata a ruota libera, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera. Di Mare, morto a 68 anni poco più di un anno fa a causa di un mesotelioma inguaribile, è stato un mentore per la conduttrice cuneese 42enne. Rivelò di essere un malato terminale durante una chiacchierata con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, pochi giorni dopo si spense. Isoardi non era stata messa al corrente della gravi condizioni del collega. Ci rimase molto male.

“Se sapevo che era malato? No, l’ho scoperto da Fazio e ci sono rimasta malissimo, perché era il mio mentore. Avevamo lavorato insieme per due anni, mi aveva insegnato l’abc”. Così la conduttrice che ha aggiunto: “Ripeteva: “Ricordati di vestirti bene, perché stiamo entrando a casa delle persone e dobbiamo averne rispetto”. E poi lo studio, la precisione: imparavo da lui per emulazione. La sera di Fazio gli mandai un messaggio su WhatsApp per dirgli che mi dispiaceva: rispose con un cuore”.

Per quel che riguarda il capitolo sentimentale, nell’ultimo periodo è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con lo chef stellato Ernesto Iaccarino. Per la prima volta dopo anni, per Isoardi non è più tabù pronunciare la parola fidanzato. Guai però a sbilanciarsi troppo: “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”. Tradotto, il fidanzamento c’è ma la conduttrice preferisce non alimentare il gossip nostrano. E un motivo c’è: nel 2018 rimase scottata sul fronte cronaca rosa.

Fu infatti Isoardi a pubblicare sui social uno scatto suo e di Matteo Salvini a letto per comunicare la fine della love story. Quella foto generò una marea di critiche. Molti la ritennero fuori luogo. Con il senno di poi anche la conduttrice considera quell’episodio un errore: “Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni…”. Oggi con l’ex non ha più alcun contatto. Lo ha incrociato una sola volta dopo l’addio, nei corridoi della Rai. “Ci siamo salutati”, ha spiegato Isoardi che, nonostante la rottura, ha sempre avuto parole di stima nei confronti del leader della Lega.

Isoardi è una fervida credente e su alcuni temi cari all’ala ultra progressista frena. Ad esempio non è d’accordo sul congelamento degli ovuli: “Preferisco vie più tradizionali. Ho un’idea classica di famiglia: un figlio fa parte di un progetto di coppia”. A proposito di figli, pensa mai alla maternità? “No, mai. Non so se il mio è egoismo, mancanza di altruismo. Mi piace la vita che mi sono costruita, mi sento molto realizzata con il lavoro”. Ora c’è un fidanzato, sogna il matrimonio? “Io sono sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto”.

Da tempo la Rai ha epurato Miss Italia dal suo palinsesto. Isoardi conosce molto bene il concorso di bellezza, avendovi partecipato da giovanissima. Cosa pensa del fatto che la tv di Stato abbia deciso di rinunciare alla manifestazione? “Mi dispiace perché posso dire per esperienza che è un concorso pulito, mai uno scandalo: noi concorrenti non potevano vedere nessuno, nemmeno i nostri genitori. E poi, rispetto a quello che si vede oggi, lì c’erano dei valori. E avevi l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo”.

Isoardi ha inoltre aggiunto che presenterebbe Miss Italia, ma solo a patto che torni a essere trasmesso dalla Rai. E il sogno televisivo più grande? “Domanda facile: Sanremo. È il sogno di tutti. È il punto d’arrivo che i bravi conduttori fanno diventare un nuovo punto di partenza”. Spazio poi ad alcuni pareri su alcune persone con cui ha lavorato: “Un mio mito? Fabrizio Frizzi, che conobbi al concorso. Quando ho cominciato a lavorare in Rai, si è sempre ricordato di mandare un messaggio prima di un nuovo programma. Era generosissimo con i giovani”.

Parole al miele anche per Milly Carlucci: “Lei è tutto ciò che chi fa questo mestiere spera di diventare. Quando partecipai come concorrente a Ballando con le stelle, fu una lezione quotidiana, per me che sono così impulsiva”. Prima di tornare in Rai è stata una naufraga a L’Isola dei Famosi: “Forse non la rifarei perché mi sembra un tradimento rispetto alla Rai. Io sono aziendalista dentro”.

Isoardi va forte anche sui social. Su Instagram ha un seguito di oltre 650 mila followers. A differenza di tutti coloro che possono vantare situazioni simili, non si è mai messa a cercare di guadagnare denaro attraverso il suo account: “Sono l’unica che non ci guadagna (ride, ndr)! Non faccio pubblicità per scelta, mi sembra deontologicamente scorretto, anche se non sono giornalista e in teoria potrei”.