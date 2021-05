Isoardi: per chi batte il suo cuore oggi? Sostituirà la d’Urso? Parla Elisa

Continua ad essere chiacchieratissima su più fronti Elisa Isoardi che da qualche giorno ha fatto rientro in Italia, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, abbandonata ufficialmente per via di un problema fisico, all’occhio (anche se alcuni retroscena sostengono che la causa sia stata un’altra. Vale a dire che per contratto sarebbe stata obbligata a fare tot puntate e nel momento in cui le ha portate a termine ha fatto i bagagli).

Intervistata dal magazine Gente, la conduttrice cuneese ha fatto il punto sulla sua situazione professionale e sentimentale. Il gossip l’ha braccata parecchio negli ultimi mesi. Si è parlato di un flirt con Raimondo Todaro, suo partner a Ballando con le Stelle. Alla fine i diretti interessati hanno smentito il tutto, dicendo che c’è stata una bella amicizia e nulla più (pare che attualmente i due non siano nemmeno più in contatto). Dunque? Il suo cuore è sempre libero oppure è stato stregato da qualcuno?

“Amori nessuno, corteggiatori forse, ma sono concentrata sul mio stato di benessere e vorrei vivere in pieno questo momento. Domani chissà…”, risponde Elisa. Insomma, nessuna love story in corso, tantomeno all’orizzonte. Quel ‘domani chissà’ suona però come una malcelata volontà a non chiudere assolutamente le porte ad eventuali sussulti d’amore.

Capitolo carriera: per la Isoardi è un momento particolare. Dopo aver trascorso molti anni in Rai, quest’anno, anche per mancanza di proposte allettanti da parte di Viale Mazzini, si è tuffata sulle reti della concorrenza, quelle di Mediaset, dicendo sì all’Isola dei Famosi appunto. Diversi rumors televisivi sostengono che in realtà per la cuneese ci sono in ballo altri progetti sui canali del Biscione.

Di recente si è fatta strada l’indiscrezione che Elisa potrebbe essere ‘testata’ al posto di Barbara d’Urso in una eventuale edizione estiva di Pomeriggio Cinque. Sempre negli ultimi giorni c’è chi ha osato di più, sostenendo che la Isoardi, laddove la Domenica Live di Barbarella (che non se la sta passando bene sul fronte ascolti e share) non dovesse essere riconfermata, potrebbe subentrare con un nuovo show. Quindi? Davvero è pronta per l’approdo definitivo su Canale Cinque?

Sempre al magazine Gente, interrogata sulla questione, così replica: “Vivo giorno per giorno, il reality mi ha insegnato a godermi il momento. A fare scelte che mi fanno battere il cuore, a buttarmi sempre, completamente, senza paura”.