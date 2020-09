Isoardi, l’opinione sullo scontro Lucarelli-Mussolini. Todaro dimesso

Elisa Isoardi ha una parola buona per tutti e a chi le chiede, in questo caso Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno (Rai Uno), da che parte stia nella discussione scatenatasi nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quella tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, risponde con un pacifico e tranquillo: “Sono due donne meravigliose”. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco aggiunge che trattasi di due personalità che hanno una “propria consapevolezza” e per questo sono entrambe da ammirare. Massimiliano Rosolino, ospite in studio della trasmissione pomeridiana, ha invece invitato le due donne ad avere più equilibrio e a “non azzannarsi”. In collegamento è anche spuntato il danzatore professionista Raimondo Todaro che ha dovuto lasciare lo show di Milly Carlucci per via di una appendicite che l’ha costretto ad operarsi d’urgenza nei giorni scorsi.

Elisa Isoardi, Raimondo Todaro dimesso dall’ospedale

“Sono a casa da mezzora. Fosse per me inizierei oggi stesso, ma vogliono che si vada piano piano”, ha dichiarato il danzatore che ha da poco lasciato l’ospedale dopo aver subito un intervento per guarire l’appendicite che l’ha colpito. Dunque non c’è certezza delle tempistiche del suo ritorno in pista. Nessuna data infatti è stata messa in calendario per il momento. “Lo scopriremo giorno per giorno”, ha concluso il ballerino, spiegando che attualmente non può dire quando e se tornerà al fianco di Elisa Isoardi. Nelle scorse ore, a gettare ulteriori dubbi sulla presenza di Todaro nel programma della rete ammiraglia Rai, è stato Guillermo Mariotto. Il giurato ha parlato a Domenica In dove ha sottolineato come l’operazione a cui si è sottoposto Raimondo non sia stata una passeggiata e che non c’era certezza che ricevesse subito l’ok per tornare in pista.

Ballando con le Stelle 2020, una stagione tribolata

L’edizione di Ballando con le Stelle 2020 è stata un vero e proprio percorso accidentato e pieno di ostacoli. Prima il rinvio a causa dello scoppio della pandemia, poi il rimando ai primi di settembre (data in cui doveva ufficialmente partire) in quanto il maestro di danza Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina sono risultati positivi al tampone. Infine il guaio dell’appendicite che ha colpito Todaro. Tuttavia Milly Carlucci non ha mai mollato e nelle prime due puntate è stata premiata dal pubblico grazie a un ottimo riscontro in termini di ascolti.