Isoardi, crac emotivo e niente auguri a Todaro: le dichiarazioni di Elisa

Crac emotivo per Elisa Isoardi. Nelle scorse ore la conduttrice televisiva piemontese ha pubblicato un post social in cui ha dichiarato ai suoi numerosi fan di attraversare un periodo difficile. Prima di confidarsi su Instagram, ha divulgato tra le Stories della medesima piattaforma due brani canori dal sapore sentimentale e nostalgico: la celebre canzone di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo; e A chi non ha risposte di Gianna Nannini. A questi due gesti ha fatto seguire il seguente post:

“Pronta per uscire ♥️ Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate. E invece no. Ma per andare avanti bisogna curarle con pazienza ed amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”.

Il post è stato commentatissimo dalle fan di Elisa. Resta il mistero del significato preciso e a chi sia indirizzato. Vista anche la connotazione struggente e sentimentale delle due canzoni sopracitate, probabile che la sofferenza della Isoardi sia attribuibile a qualche pena d’amore. Inoltre il fatto che faccia menzione a “ferite” del passato spinge a credere che i suoi pensieri siano rivolti a qualche ex. A proposito di ex, chi ha rapito il cuore della 38enne in passato?

Dal 2015 al 2018 Elisa ha vissuto una chiacchierata e intensa relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Dopodiché ha frequentato per qualche tempo l’imprenditore Alessandro Di Paolo (la storia è naufragata mesi fa, dopo vari tira e molla). Prima delle storie intraprese con il leader della Lega e con l’uomo d’affari, pare anche che abbia avuto una love story di circa 8 mesi con l’attore e comico toscano Giorgio Panariello.

Di recente si è molto parlato di un presunto legame speciale con Raimondo Todaro, danzatore professionista con il quale ha fatto coppia a Ballando con le Stelle 2020. Tanti spifferi e sussurri gossippari, ma nessuna conferma: i due infatti hanno dichiarato di aver avuto un ottimo feeling in pista e anche in privato, ma che non c’è stata alcuna relazione. Insomma una bella amicizia e nulla più.

Dunque? A chi pensa Elisa? Forse a Salvini? O forse ad Alessandro? O c’è qualche retroscena che non sappiamo sul rapporto con Raimondo? Oppure c’è un qualcosa che la fa soffrire non legato a nessuna storia ‘ufficiale’? A proposito del ballerino del programma di Milly Carlucci: proprio oggi 19 gennaio ha tagliato il traguardo dei 34 anni e tra le sue Stories ha riproposto una miriade di messaggi d’auguri inviatigli da amici e fan. Perché manca quello di Elisa? Chissà…