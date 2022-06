Irene Grandi torna single, matrimonio finito dopo 4 anni: i motivi, parla lei

Della vita privata di Irene Grandi non si sa molto. La cantante fiorentina è sempre stata lontana dalle luci dei riflettori. La rocker 52enne si è stavolta sbilanciata in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera in cui, tra le altre cose, ha dato un improvviso aggiornamento sul suo matrimonio, annunciando la rottura con il marito Lorenzo Doni. Ecco cosa sarebbe successo tra i due.

La storia d’amore tra Irene Grandi e Lorenzo Doni è finita. A confermarlo la stessa cantante fiorentina che si è aperta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera pubblicata oggi, 9 giugno 2022. La 52enne non ha parlato di divorzio o separazione, rimanendo molto cauta e accennando soltanto alla rottura. La Grandi ha trattato la fine del rapporto con il marito come fosse una conseguenza della situazione pandemica, che a quanto pare le ha fatto comprendere molte cose.

“Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

Insomma, Irene Grandi sembra addossarsi la colpa della fine del suo legame con Lorenzo Doni. A quanto traspare dalle sue parole la cantante non è riuscita a dare spazio a suo marito nella sua vita sacrificando la sua arte. La 52enne ha continuato discutendo della sua idea di amore e del fatto che, secondo lei, ci si può dedicare contemporaneamente, con la stessa passione, alla musica e ad una, ipotetica, famiglia. Il problema per le coppie di oggi, per lei, è un altro.

“Non credo che il problema sia la musica, ma il concetto di coppia oggi. Che è in crisi, mi pare evidente. È il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo. O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto ‘incredibile’. Oppure, mmmhhh. Ed è giusto così, credo, perché in passato erano troppi i matrimoni infelici che andavano avanti solo perché ‘si doveva’.”

Irene Grandi, reduce dalla sua avventura come tutor a The Band, ha continuato dicendo che, nonostante abbia due matrimoni alle spalle, ancora non conosce davvero l’amore. “È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”, ha specificato. Non si sa comunque, viste le poche informazioni fornite dall’artista, se la rottura è recente o meno e se i due hanno divorziato o no.

La rocker fiorentina, che non ha mai avuto figli, si è sposata una prima volta con Alessandro Carotti nel 2003, separandosi da lui 7 anni dopo. Nel 2015 si è legata a Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf fiorentino. Le nozze, celebrate nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, a Oristano, sono arrivate nel luglio del 2018. Dopo meno di 4 anni, però, il matrimonio è naufragato.