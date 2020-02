Irene Grandi a Domenica In: Mara Venier chiede scusa in ginocchio

La gaffe di Mara Venier su Irene Grandi a Sanremo 2020: la conduttrice chiede scusa

Mara Venier ha pubblicamente chiesto scusa per la terribile gaffe su Irene Grandi. La scorsa settimana, quando Bugo ha detto di aver apprezzato molto la canzone dell’artista toscana al Festival di Amadeus, zia Mara è rimasta piuttosto stupita. “Ma non c’era Irene a Sanremo”, ha dichiarato la conduttrice veneta lasciando tutti perplessi, dagli ospiti al pubblico in studio senza dimenticare i telespettatori. Per farsi perdonare Mara ha invitato Irene nel suo studio e l’ha accolta in ginocchio, profondamente dispiaciuta per quanto accaduto.

Mara Venier in ginocchio a Domenica In durante l’ingresso di Irene Grandi

“Scusami, scusami ma è l’età. Ho un rincono***onimento precoce amore mio. Quando mi sono resa conto di questa ca**ata mi volevo ammazzà, sai cosa ho pensato? A Irene Fargo, lei ha fatto una Domenica In con me e ho detto no, lei non c’era a Sanremo”, ha spiegato Mara Venier a Irene Grandi. La cantante ci ha riso su e ha prontamente perdonato la presentatrice Rai per questa gaffe. L’artista – che a Sanremo 2020 ha presentato una canzone scritta da Vasco Rossi – ha confidato di aver appreso di quanto accaduto da alcuni amici che stavano guardando la trasmissione. Molti di loro erano felici di questa figuraccia perché sicuri che zia Mara, per farsi perdonare, avrebbe poi invitato la Grandi nel suo salotto.

Mara Venier invita i suoi telespettatori a comprare il cd di Irene Grandi

Oltre alle scuse pubbliche, Mara Venier ha invitato più di una volta il pubblico ad acquistare il nuovo album di Irene Grandi. “Non so davvero come farmi perdonare, comprate il suo cd”, ha ribadito zia Mara.