Irene Grandi: “Vasco mi legge dentro”, poi la telefonata al compagno

Sanremo 2020, Irene Grandi parla della canzone che ha scritto Vasco Rossi per lei

Irene Grandi a Sanremo 2020 gareggia con il brano Finalmente io, che è stato scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. I tratti distintivi di Vasco ci sono tutti nel brano, appena il pubblico lo ha ascoltato ha subito pensato all’artista emiliano. Irene Grandi è molto contenta di aver portato sul palco una canzone che porta la firma di uno dei più grandi cantautori italiani, ma soprattutto è felice perché sente che questo pezzo le appartiene in tutto e per tutto. Ne ha parlato a La vita in diretta, intervistata da Lorella Cuccarini oggi pomeriggio. Ieri è stata proprio Irene ad aprire la gara, è stata la prima artista a esibirsi nella 70esima edizione del Festival di Sanremo e anche questo è stata una forte emozione per lei.

Irene Grandi, le parole su Vasco Rossi: “Riesce a leggermi dentro”

Il fatto di cantare qualcosa che parla di lei probabilmente le è stato d’aiuto per affrontare l’emozione del momento. Irene ha una lunga carriera alle spalle, ma Sanremo è Sanremo e quel palco emoziona anche i più grandi artisti, anche quelli con tanti anni di concerti nella carriera. Lorella Cuccarini ha chiesto a Irene di parlare di questa canzone, Finalmente Io. La cantante a tal proposito ha rivelato: “Vasco riesce a leggermi dentro. Questa canzone parla del fatto che noi artisti ci sentiamo insufficienti nella vita quotidiana, come se non ci bastassimo. Poi quando ci esprimiamo è come se tutti i pensieri disturbanti se ne vanno e viviamo il momento con magia”.

Irene Grandi fidanzata, la prima telefonata dopo Sanremo 2020 al compagno

Ma la conduttrice de La vita in diretta era curiosa di sapere anche altro, e cioè a chi Irene ha fatto la prima telefonata dopo l’esibizione. La risposta della cantante? Eccola: “Al mio compagno di vita, ho fatto la telefonata a lui, e dopo alla mamma e il babbo. Ha detto sei la numero uno”. E il suo viso parlando del compagno è stato subito illuminato da un grande sorriso!