Irene Ferri litiga con l’edicolante: l’attrice finisce in ospedale

Irene Ferri in ospedale dopo una brutta lite con l’edicolante

Brutta disavventura per Irene Ferri a pochi giorni da Capodanno. L’attrice – vista di recente nella fiction Rai Pezzi Unici – è finita in ospedale dopo una brutta lite con un’edicolante di Roma. Una lite iniziata con offese verbali e arrivata poi alle mani, con tanto di ambulanza accorsa d’urgenza per accertarsi dello stato di salute delle due donne. Come racconta Il Messaggero l’alterco tra Irene e l’altra signora si è registrato domenica mattina in un’edicola sita in piazza Risorgimento, nella Capitale. All’accaduto erano presenti in tutto dieci persone, che hanno subito chiamato i soccorsi dopo che la discussione è sfociata in una vera e propria rissa.

Irene Ferri a Roma scoppia la rissa con un’altra donna

Irene Ferri e la commerciante hanno avuto un botta e risposta e poi si sono spintonate. Una vera e propria rissa che ha portato a richiedere l’intervento di ambulanza e forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato le donne ancora scosse e l’attrice, seduta e dolorante, si lamentava di essere stata picchiata. A quel punto è arrivata un’ambulanza, che ha soccorso le due edicolanti. Stando ad una prima ricostruzione ad avere la peggio è stata proprio la Ferri.

Le condizioni di salute di Irene Ferri dopo l’aggressione

Irene Ferri è stata trasportata all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Solo un po’ di spavento e una leggera ecchimosi al volto per la 47enne che è stata dimessa poco dopo con qualche giorno prognosi. Sembra che il litigio fra edicolante e attrice sia stato causato da una serie di malintesi. La commerciante, a detta della Ferri, si sarebbe comportata male nel servirla, più precisamente in modo lento e senza rispettare la fila. Ora toccherà alla polizia indagare sui motivi della lite per capire eventuali responsabilità.