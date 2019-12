Irene Ferri, silenzio rotto sull’aggressione: cos’è successo realmente

View this post on Instagram

Buongiorno, buon ultimo giorno di questo incredibile Anno! Per questo 2019 io sono grata! Sì, lo sono fino in fondo. Lo sono nonostante quello che é successo negli ultimi giorni. Forse lo sono ancora di più proprio per ciò che é accaduto. Perché mi ha fatto capire ancora una volta e ancora di più quanto sia importante la tolleranza, il rispetto, il valore di ciò che si ha e che si può perdere in un attimo senza che dipenda dalla nostra volontà. Ecco da questa finestra che si apre sul futuro vi auguro un 2020 ricco di giustizia, di pace, di amore e cura verso voi stessi e verso chi ne ha più bisogno, chi ci vive accanto, il famoso Prossimo. PS: Detto ciò, devo però anche pubblicare il comunicato ufficiale dell'avv. Cesare Gai, poiché la notizia su ciò che é accaduto in piazza Risorgimento due giorni fa e riportata da molti giornali non é corretta, né veritiera. Grazie #ireneferri sempre e comunque #brunette ❤️