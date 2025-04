Irene Cioni sposa: foto matrimonio, chi è il marito e quanti anni ha

Irene Cioni, ex velina di Striscia la notizia, si è sposata. Nel popolare tg satirico di Antonio Ricci è stata protagonista sul bancone con la collega Ludovica Frasca dal 2013 al 2017. Nelle scorse ore, la showgirl 31enne originaria di Fucecchio è convolata a nozze con Giacomo, professione imprenditore nautico. Lui ha 14 anni più di lei. L’amore è sbocciato 8 anni fa, quando Irene aveva circa 23 anni. Cinque anni dopo, dalla relazione è nata la piccola Vittoria. Ora il coronamento della love story con la celebrazione del matrimonio. Le nozze si sono svolte a Pavia. A mostrare le foto dell’evento è stata la stessa ex velina che ha pubblicato alcuni scatti della giornata sul suo profilo Instagram.

Irene Cioni e Giacomo si sono sposati: i dettagli del matrimonio

A far da damigella è stata la figlia degli sposi. La showgirl, per il grande giorno, ha optato per un abito bianco firmato dalla stilista Elisabetta Polignano. Un vestito con top senza maniche, scollatura a barca, dettagli in pizzo, schiena scoperta e gonna ampia in tulle. Naturalmente non è mancato il lungo velo sul capo. Cioni, per l’acconciatura, ha scelto una pettinatura con capelli raccolti. Lo sposo ha invece indossato un abito classico scuro, abbinandolo a una sobria camicia bianca e a una cravatta tendente al color argento.

Il testimone della sposa è stato il fratello Paolo. Una volta terminata la cerimonia in chiesa, come da tradizione, è stato lanciato addosso del riso ai neo sposi. Poi tutti a fare festa al ristorante dove gli invitati hanno potuto cibarsi con pietanze prelibate e divertirsi tra canti e balli.

Cosa fa oggi Irene Cioni

Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia, Irene Cioni non ha voluto continuare a lavorare nel mondo del piccolo schermo. La 31enne oggi insegna yoga a Milano e conduce una vita lontana dai riflettori mediatici. Il neo marito è invece un imprenditore attivo nel settore nautico. Anni fa, l’ex velina, a proposito del compagno, aveva spiegato che per lei e ovviamente anche per lui la differenza di età non era un problema. Anzi Cioni affermava che Giacomo “è molto giovanile, sia lui che i suoi amici”. “A volte – aggiungeva – pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.