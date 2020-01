Irene Cioni: l’ex velina di Striscia la Notizia è diventata mamma

Irene Cioni è diventata mamma, l’annuncio. Chi è il padre (26 anni di differenza nella coppia) e che cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia

Irene Cioni, ex velina di Striscia la Notizia (condivise il noto bancone con Ludovica Frasca dal 2013 al 2017), è diventata mamma. L’annuncio è giunto oggi via social: è nata Vittoria. Si tratta della prima figlia di Irene, che oggi ha abbandonato il mondo della tv per dedicarsi alla carriera di influencer e di maestra di yoga. La ragazza, nata il 2 agosto 1993, ha quindi reso padre il compagno Giacomo, con il quale convive da tempo (le nozze non dovrebbero essere lontane). Giacomo ha 26 anni più della fidanzata ed è un imprenditore nel campo nautico. La loro love story dura da circa 3 anni. L’amore è sbocciato dopo una cena a casa di amici in comune.

Benvenuta Vittoria: le prime parole di mamma Irene

“Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…”, ha scritto poco fa su Instagram l’ex velina di Striscia la Notizia, annunciando di essere diventata madre e riprendendo (non in viso) la neonata Vittoria. Immediata la pioggia di commenti fatta scaturire dai fan. Ce ne sono stati molti anche celebri ad augurarle un forte in bocca al lupo per la sua nuova avventura nei panni di mamma. Alessia Ventura, Costanza Caracciolo, Giovanni Ciacci, Benedetta Mazza, Pierpaolo Petrelli e Francesca Sofia Novello sono stati i primi vip a congratularsi con lei. Naturalmente non sono mancati gli auguri di Striscia la Notizia.

Le nozze ora possono essere celebrate

Dopo la notizia della gravidanza, Irene Cioni si è confidata al settimanale Di Più Tv nei mesi scorsi. A proposito di possibili nozze con Giacomo dichiarava: “Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia: non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa“. Irene affrontava poi la differenza d’età col compagno: “Non mi pesa. Giacomo è molto giovanile, sia lui sia i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.