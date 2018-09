Irama a Verissimo: il gesto per Carmen di Amici che nessuno si aspettava

Intervista Irama a Verissimo: l’aneddoto su Carmen Ferreri di Amici che nessuno conosceva

Dopo un’estate passata tra firma copie e concerti in giro per l’Italia, Irama è tornato in tv. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Filippo Maria Fanti ha parlato della sua nuova vita nel mondo della musica. Una vera e propria rinascita dopo gli anni bui post Festival di Sanremo. Ma nel salotto del programma pomeridiano, il cantante ha svelato pure un aneddoto che nessuno conosceva fino ad oggi. L’artista ha rivelato di non aver alzato subito la coppa di Amici durante la finale per rispetto della “rivale” e amica Carmen Ferreri, arrivata seconda. “Non l’ho alzata per rispetto di Carmen, del percorso che abbiamo intrapreso insieme. Non mi sembrava educato”, ha spiegato Irama alla Toffanin, che ha chiesto delucidazioni su questo gesto che non è di certo passato inosservato.

La confessione di Irama a Verissimo: i complimenti dei fan

Le parole di Irama hanno fatto molto piacere ai fan dell’interprete di Nera. Tanti i complimenti su Twitter, che sottolineano che Filippo non si è mai montato la testa come ribadisce qualcuno da mesi. “Filo è una persona dal cuore d’oro. Per rispetto di Carmen non ha esultato troppo per la vittoria. Non esiste nessuno migliore di lui”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro ha invece fatto sapere: “Fil che non voleva alzare la coppa perché da una parte gli dispiaceva per Carmen e non gli sembrava educato è la rappresentazione perfetto di Filippo. Più unico che raro”. Altri hanno poi cinguettato: “Filippo che per rispetto a Carmen non voleva alzare la coppa: signori e signore questo è Filippo Maria Fanti. Quanto è prezioso!”.

Irama, Carmen e Einar sono rimasti in contatto dopo Amici

L’amicizia tra Irama e Carmen Ferreri è poi continuata dopo la fine del talent show di Maria De Filippi. Così come quella con Einar, che Fanti ha rivisto di recente grazie ad un evento al quale sono stati entrambi ospiti.