Irama parte per la Finlandia ma non dimentica l’amicizia con Einar

Irama news: nuovo viaggio per la Finlandia per il cantante di Amici

A quasi tre mesi dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Irama continua a dominare le classifiche musicali. La canzone Nera è una delle più ascoltate, cantate e ballate dell’estate 2018. Ma per Filippo Maria Fanti (questo il vero nome del cantante) è arrivato il momento di guardare avanti e lavorare al nuovo album. Il terzo per il giovane che, prima di approdare nel talent show di Canale 5, ha provato a trovare il successo al Festival di Sanremo 2017, nella sezione Giovani. “Siamo per la decima settimana primi con l’album Plume e tra qualche giorno partirò per la Finlandia per finire di scrivere il mio nuovo disco”, ha annunciato il ragazzo su Instagram.

Perché Irama ha scelto di finire il disco in Finlandia

Tra un’esibizione e un’altra, sempre in giro per l’Italia, Irama ha lavorato al nuovo disco, che completerà nelle prossime settimane in Finlandia. Un album che uscirà a cavallo tra l’autunno e l’inverno e chissà che non porti ad una nuova partecipazione al Festival di Sanremo, questa vola però tra i Big della musica italiana… Ma perché Filippo ha scelto proprio la Finlandia per completare il suo nuovo progetto discografico? Quello del Nord Europa è un paese molto caro a Fanti, che lo ha già visitato tempo fa. Proprio in un posto sperduto della Finlandia, Irama ha trovato l’ispirazione per scrivere Un giorno in più, uno dei suoi pezzi più belli e toccanti. Dunque qui il 22enne spera di trovare l’illuminazione giusta per nuove canzoni da brivido.

Irama ed Einar sono rimasti amici dopo la fine del programma

Lavoro a parte, Irama non ha dimenticato le amicizie nate nella Scuola di Amici. Il cantautore è rimasto in contatto con Einar Ortiz, con il quale ha di recente condiviso un simpatico video dietro le quinte del Follonica Summer Festival. Ma Irama ha mantenuto ottimi rapporti pure con Carmen Ferreri ed Emma Muscat, come provano alcuni selfie pubblicati su Instagram. Insomma, Amici di nome e di fatto!