Irama tatuaggi, che significato hanno? La curiosa spiegazione del cantante

Che significato hanno i tatuaggi di Irama: il cantante si rivela

Bello, talentuoso e tatuato. Il fascino di Irama, l’ultimo cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi è innegabile. Come la maggior parte dei giovani, pure Filippo Maria Fanti (questo il vero nome dell’artista!) ha una vera e propria passione per i disegni sul corpo. L’artista ha dei serpenti che avvolgono le braccia fino ad arrivare alle mani e sull’avambraccio uno giglio stilizzato. Sul petto campeggia, invece, la scritta “depp”. Anche le gambe sono tatuate: l’interprete di Nera ha un disegno stilizzato sul ginocchio e una scritta sulla coscia destra. Ma cosa significano tutti questi disegni per Irama? A quali momenti della vita del 22enne sono legati?

Irama spiega il significato dei suoi tatuaggi

Ebbene a nessuno. Irama ha deciso di farsi questi tatuaggi solo ed esclusivamente per il gusto di farseli: nessun disegno presente sul corpo di Filippo rimanda a qualche momento o periodo particolare. “I tatuaggi per me non rappresentano cose da ricordare, sono una forma d’arte. Quando vado dal tatuatore, lo lascio libero di fare”, ha spiegato il vincitore di Amici 17 al settimanale Oggi.

Il significato delle piume per Irama

Diverso il significato che le piume hanno invece per Irama (parola che in lingua malese vuol dire ritmo). “Le piume sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto al palco, le porto sempre. Non fanno parte della mia cultura, ma sono un’identità”, ha confidato in una vecchia intervista a Spettakolo.