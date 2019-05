Irama allo scoperto con la nuova fidanzata? La paparazzata, il gossip

Irama allo scoperto con la nuova fidanzata? Nuova paparazzata con l’ex di Andrea Zelletta, il gossip arriva dall’estero

Irama Plume, cantautore di successo sbocciato ad Amici sotto l’ala di Maria De Filippi, dopo la breve relazione vissuta con Giulia De Lellis, pare che frequenti una nuova ragazza. Chi? L’ex dell’attuale tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta, vale a dire Victoria. La modella era già stata sorpresa in compagnia del cantante nei giorni scorsi e già aveva seminato indizi social che hanno fatto pensare che la frequentazione con Plume ci fosse. Resta da capire se i due, che non sono mai usciti allo scoperto ufficialmente, siano solo teneri amici oppure se ci sia qualcosa in più. Dall’ultimo avvistamento parigino si è più propensi a dar credito alla seconda opzione, ma chissà…

Irama e Victoria sorpresi di nuovo a Parigi: amicizia o nuovo amore?

A rilanciare il gossip che vede Irama e Victoria assieme è stato il sempre informato e puntuale profilo Instagram Spysee: “Si vociferava da tempo di una possibile relazione tra Irama e la modella Victoria, anche se dai diretti interessati non è mai arrivata la conferma di questa indiscrezione. Ed ora eccoli a Parigi, seduti al tavolino di un bar”. Spysee si è messo anche ‘sulle tracce’ social della modella, pizzicando delle Stories che testimoniano che lei e il cantante stanno trascorrendo del tempo nella capitale francese. Sarà amore?

Giulia De Lellis e Irama dopo la fine della love story

Ricordiamo che il cantautore è balzato alla cronaca rosa del Bel Paese dopo aver intrecciato una relazione con Giulia De Lellis. Peccato che dopo il Festival di Sanremo, a cui Irama ha partecipato, le strade dei due si siano divise. Plume ha dichiarato svariate volte di non amare per nulla il chiacchiericcio gossipparo, mentre Giulia sembra sicuro che abbia riallacciato i rapporti con il suo ex storico, Andrea Damante. L’ufficialità sul ritorno di fiamma non è mai giunta dai diretti interessati. Tuttavia sono stato ‘beccati’ insieme in più occasioni. Pare proprio che l’amore abbia ripreso a bussare alle loro porte. Auguri!