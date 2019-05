Giulia De Lellis e Damante beccati (di nuovo) insieme: la foto del bacio

Andrea Damante e Giulia De Lellis inseparabili: la coppia non sfugge ai paparazzi

Sebbene Andrea Damante e Giulia De Lellis continuino a non confermare pubblicamente il loro ritorno di fiamma, sul web le foto di loro due insieme non smettono di essere condivise dai fan. Non si tratta solo di immagini vecchie ma anche di nuovi scatti, postate direttamente sui social da chi spesso li avvista insieme per le vie di Milano o ai vari eventi ai quali partecipano. Sulle tracce della coppia si sono messi anche i fotografi di Chi che, nell’ultimo numero in edicola, hanno pubblicato una foto dei Damalellis che fuga ogni dubbio circa i loro attuali rapporti.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Milano: la foto del bacio conferma il ritorno di fiamma

Giulia De Lellis e Andrea Damante al rientro dagli Stati Uniti (dove hanno preso parte al Coachella) pare abbiano passato dei giorni insieme a Milano, nella nuova casa di lui. Poi si sono separati. Lei è tornata a Roma per passare la Pasqua in famiglia, mentre lui si è buttato sul lavoro. Prima, però, si sono concessi un pranzo in compagnia di amici. Qui sono stati beccati dai paparazzi che, al loro rientro a casa, li hanno pure immortalati mentre, abbracciati, si scambiavano delle effusioni e dei teneri baci per strada.

Damante e Giulia De Lellis a Miami: fuga romantica ma in segreto

Giulia De Lellis e Andrea Damante, al momento, pare si trovino a Miami. Di questa loro fuga romantica, però, non ne hanno parlato apertamente sui social. Il fatto che si trovino nelle stesso posto negli stessi giorni, a fronte di tutto quello che è successo e delle ultime indiscrezioni sul loro conto, porta a pensare che stiano trascorrendo del tempo insieme. La coppia preferisce continuare a mantenere un basso profilo in merito a questo ritorno di fiamma ma, come abbiamo visto, ai fan più attenti nulla sfugge.