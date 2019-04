Giulia De Lellis e Andrea Damante a Miami: la location è di lusso

Giulia De Lellis e Andrea Damante si trovano entrambi a Miami. Ai fan non sfugge niente. C’è o non c’è ritorno di fiamma?

Giulia de Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme oppure no? I due non hanno dato conferma del ritorno di fiamma nonostante paparazzate e foto che li hanno ritratti insieme soprattutto al Coachella Festival. Dopo la parentesi della storia d’amore con Irama, la bellissima influencer avrebbe deciso di ritornare sui suoi passi e dare una seconda possibilità ad Andrea e a quell’amore che ha fatto sognare e continua a far sperare i fan della coppia e gli amanti di Uomini e Donne. Anche se lo sanno tutti, la storia tra i due è nata sotto le telecamere del programma pomeridiano di Maria De Filippi, quando il dj era tronista e Giulia era scesa per corteggiarlo. Un amore durato diversi anni fino alla rottura, che fece molto scalpore per il gossip nostrano. La coppia però sembra sia tornata a far battere i cuori dei fan che li seguono ovunque, e proprio i loro fan hanno captato un dettaglio. Nelle ultime ore entrambi si trovano a Miami, in Florida. Anche se la De Lellis sta lavorando nella splendida città americana, Damante cosa sta facendo? L’ha accompagnata? La location è di lusso, la casa che Damante fa vedere nelle sue stories Instagram è un vero sogno, non sappiamo certamente se sia la sua casa ma scrive: “Back home“.

Giulia e Andrea insieme a Miami: la coppia sta insieme?

Rumors e gossip, questo stanno scatenando Giulia e Andrea. Anche se la foto uscita nelle scorse settimane in cui erano insieme al Coachella Festival sembra confermare l’amore ritrovato, la De Lellis e lo storico fidanzato non danno ancora conferma del loro ritorno di fiamma. Il silenzio è tanto anche se i social e i siti di gossip se ne certi: i Damellis sono tornati e più innamorati di prima. Cosa si cela dietro tutto questo segreto? Probabilmente, la coppia vuole andare con i piedi di piombo dopo la difficile rottura di quasi un anno fa. Il sogno di molti fan si era infranto ma ora tornano a sperare. “Io e Andrea non siamo più fidanzati“, si era sfogata la De Lellis su Instagram.

Giulia e Andrea “stanno insieme”: gli ultimi retroscena inediti

Un retroscena inedito su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il settimanale Spy, in uno degli ultimi numeri, ci mette la mano sul fuoco e titolo la prima pagina con un enorme: “Sono tornati insieme!“. Ed ancora: “Andrea Damante fa avanti e indietro con il telefono. Lo segue come un’ombra l’amico ed ex collega di trono Marco Cartasegna. A un certo punto le parole magiche: ‘Ok, Giulia, ti aspetto’“, si legge su Spy. Il curioso aneddoto risale a prima della partenza per l’America.