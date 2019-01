Irama a Sanremo: la telefonata di Maria De Filippi prima del Festival

Irama e Maria De Filippi ancora in contatto dopo Amici: prima di Sanremo si sono sentiti ed ecco cosa si sono detti

Maria De Filippi i suoi allievi di Amici non li dimentica e, anche quando sembrano pronti a farsi strada da soli, la conduttrice rimane sempre lì, pronta a dare una mano quando serve. A parlare di lei in questo modo, in più occasioni, sono stati i ragazzi che negli anni sono passati dal suo talent e che con lei hanno avuto modo di instaurare un rapporto anche fuori dalla trasmissione. La stessa cosa, per esempio, ha fatto Irama. Il cantante, in una recente intervista rilasciata a music.talkymedia.it, ha raccontato che, prima della sua partenza per Sanremo, ha sentito Maria. Che cosa si sono detti? La moglie di Maurizio Costanzo ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo a Irama.

Maria De Filippi chiama Irama prima di Sanremo, lui dichiara: “Era felice per me, mi ha dato supporto e appoggio intimo”

La telefonata che c’è stata tra Irama e Maria De Filippi prima della sua partenza per Sanremo il cantante l’ha descritta così: “Ci siamo sentiti come amici, era felice per me. Non mi ha dato consigli ma solo un buon supporto e appoggio intimo”. Andare al Festival, per Irama, vuol dire oggi solo una cosa: far arrivare alle persone che ascoltano la sua musica. “Spero solo che la mia canzone faccia l’effetto che deve fare” ha infatti dichiarato “Ho scelto questa canzone per mandare un messaggio, mi sentirò portavoce di una storia importante”.

Festival di Sanremo: Einar e Irama dopo Amici di nuovo sullo stesso palco

Al Festival di Sanremo, come molti già sapranno, Irama gareggerà contro il suo amico ed ex compagno ad Amici: Einar (recentemente al centro della polemica a causa delle accuse mosse da Striscia la Notizia). Attenti però a parlare di competizione tra i due perché il fidanzato di Giulia De Lellis ha le idee chiare a tal proposito: “No, Einar è un mio amico, anche se c’è la competizione e la gara, a me non me ne frega proprio niente, dico la verità. Ci saluteremo come due grandi amici e colleghi che si vogliono bene”.