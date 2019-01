Striscia la notizia continua a indagare su Sanremo: spuntano dubbi su Einar

Striscia la notizia: nuove accuse a Sanremo 2019, spunta anche il nome di Einar di Amici

Striscia la notizia non demorde. Nonostante il comunicato Rai, l’inviato Pinuccio continua la sua inchiesta sul Festival di Sanremo 2019, diretto per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni. Da giorni il tg satirico di Antonio Ricci sta mettendo in discussione il ruolo del cantante romano, sottolineando un presunto conflitto di interessi. Nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 31 gennaio si parla di un’altra coincidenza. “Nella giuria di Sanremo Giovani c’era Fiorella Mannoia. Uno dei due cantanti che hanno vinto è Einar. Secondo voci di corridoio, ben 6 mesi prima di Sanremo Giovani, Einar sarebbe entrato nella scuderia di Gabriele Parisi, per quel che riguarda il management. Parisi è anche il manager della Mannoia“, sostiene Pinuccio.

Pinuccio intervista il Presidente dell’AFI

Nel nuovo servizio di Striscia la notizia, Pinuccio intervista pure il presidente dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani) Sergio Cerruti. “La risposta della Rai? Non ho trovato risposta, l’ho riletta più volte (qui il testo completo). Questa mancanza di trasparenza, al momento, non aiuta, soprattutto i giovani che devono credere che la musica è un settore serio, un settore che ha delle regole, che valgono per tutti”, chiarisce l’esperto.

L’appello di Pinuccio di Striscia alla Rai

Da qui l’appello dell’inviato pugliese: “Fateci capire se ci sono questi conflitti di interessi tra Salzano-F&P, Baglioni, direttore artistico, e Rai. Parlateci, fateci vedere il contratto, cosa c’è scritto, chi l’ha firmato”. Al momento Claudio Baglioni non ha ancora commentato le accuse di Striscia la notizia.