Giulia De Lellis a Sanremo, è ufficiale: accompagnerà Irama al Festival

Irama e Giulia De Lellis insieme a Sanremo: il cantante al Festival si farà accompagnare dalla fidanzata

Irama farà parte dei cantanti big che gareggeranno sul Palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. L’ex allievo di Amici, come molti avranno già letto, ha saputo proprio recentemente di essere stato scelto e, ovviamente, non ha potuto che palesare la sua gioia sui social. Al centro del gossip, però, Irama c’è spesso finito per via di un altro motivo (che concretamente poco ha a che fare con la sua musica). Di cosa stiamo parlando? Della sua relazione con Giulia De Lellis ovviamente. Gli occhi di tutti sono puntati su di loro, tant’è che, adesso che si sa della partecipazione di lui a Sanremo, tanti sono quelli che si chiedono: ma Giulia lo accompagnerà? Sarà lì con lui? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, la risposta a questa domanda sarebbe: Sì!

Giulia De Lellis al Festival di Sanremo con Irama: la conferma

A dare per certa la presenza di Giulia De Lellis al Festival di Sanremo (come compagna e supporter di Irama) è stato oggi il settimanale Gente. Nell’ultimo numero in edicola, infatti, è stato fatto cenno all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e alla sua storia con il cantante. La cosa, in realtà, non ci stupisce più di tanto. I due, da quando stanno insieme, raramente sono apparsi in pubblico e alle occasioni importanti divisi. Giulia, per esempio, è stata spesso dietro a Irama durante le varie tappe del tour di quest’ultimo. E il cantante, a sua volta, non è mai stato da meno. Quando la De Lellis è stata ospite a Mai Dire Talk, per esempio, Irama l’ha molte volte aspettata o è andato a prenderla dopo la registrazione.

Giulia De Lellis innamorata di Irama: i fan però non dimentica Andrea Damante

I fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis della fine della loro relazione pare non riescano a farsene una ragione. I due ex volti noti di Uomini e Donne, pur avendo ribadito di aver voltato pagina e di non essere interessati a tornare insieme, vengono continuamente bombardati sui social di messaggi e commenti che fanno riferimento a loro come coppia. Giulia sembra essere felice con Irama eppure, ad oggi, molti sono quelli che sperano ancora in un ritorno di fiamma con Andrea.