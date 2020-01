Irama ritorna su Instagram con un nuovo look, cancellate tutte le foto

Il ritorno di Irama su Instagram: il rapper sorprende col suo nuovo look

A sorpresa, Irama ha fatto il suo ritorno su Instagram. Aveva spiegato, prima di abbandonare (momentaneamente) il social network, che si sarebbe preso del tempo per riflettere su sé stesso e sulla sua carriera. Dopo l’esclusione ormai certa dal Festival di Sanremo, Irama ha deciso di stravolgere il proprio profilo Instagram… e anche i suoi capelli! Il rapper si è mostrato nuovamente e questa volta come non lo abbiamo mai visto: capelli ricci, pantaloni a zampa, una semplice maglietta bianca con sopra un giubbotto di pelle. Il nuovo capitolo della vita di Irama è appena cominciato.

Irama capelli e look, il ritorno: commento dell’amico Federico Rossi

Le sue ultime foto sono state commentate semplicemente così: “Eccomi”. Un Irama diverso, che è piaciuto subito ai suoi fan, che gli hanno scritto una miriade di messaggi di bentornato; tra questi risalta quello del collega Federico Rossi – sta seguendo la sua fidanzata Paola Di Benedetto al Gf – che ha confessato: “Mi eri mancato”. A legare i due, una profonda amicizia.

Il mese di assenza di Irama e la cancellazione delle vecchie foto: nuovo capitolo

Poco prima di Capodanno, Irama aveva fatto sapere a tutti i suoi follower che sarebbe sparito per un tempo non meglio precisato: “24 ore. Poi buio. Andrà via da qui. Non so per quanto tempo. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”. E oggi ha fatto nuovamente la sua comparsa con un profilo (quasi) nuovo di zecca! Le foto del passato? Cancellate! L’unica è quella con cui ha mostrato il suo nuovo look. Sono invece vivi e vegeti i suoi 1,4 milioni di follower, che gli hanno fatto subito sentire tutto il loro affetto.