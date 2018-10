Irama riconoscente verso la sua famiglia: “Devo tutto ai miei genitori”

Irama intervistato in occasione dell’uscita del suo nuovo album

È ormai diventato uno dei cantanti italiani più amati. La sua carriera è appena iniziata ed ha già ottenuto successi su successi. Lui è Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto al pubblico semplicemente come Irama, e dopo aver vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, non si è più fermato. I fan sono tanti, i suoi concerti sempre pieni di gente e l’affetto guadagnato in cosi poco tempo sta regalando al giovane ventiduenne emozioni che mai si sarebbe aspettato di provare. In occasione dell’uscita del suo album Giovani, il settimanale Grazia intervista Irama e, cosi, il cantante svela qualcosa di sé.

Irama parla del rapporto con la sua famiglia

Il biondo cantante dallo sguardo di ghiaccio parla della sua famiglia e di come è stato supportato: “Prima di intraprendere questa strada ho pensato che dovessi dimostrare di essere in grado di lavorare come musicista. Era importante far capire a tutti che potevo mantenermi ed essere indipendente. Lo dovevo soprattutto ai miei genitori. La mia è stata una scelta difficile, piena di imprevisti e di incertezze. Però nessuno in famiglia mi ha mai remato contro”.

Irama svela il significato dei suoi tatuaggi e del suo modo di vestire

Chi ha seguito Irama in tutto il suo percorso ad Amici e anche dopo, avrà ben notato i tanti tatuaggi sul suo corpo, il suo particolare modo di vestire e, le piume. Come non notare le piume! “Amo le piume din da bambino. Sono una parte di me, ma non so spiegare perché. Mi rappresentano. Dei tatuaggi invece dico che sono simboli, diventati nel tempo una corazza”. Il cantante di Nera svela anche un lato narcisista: “Mi piace piacere e so che è importante apparire in un certo modo. I look che scelgo e la mia musica viaggiano paralleli, sono espressioni della mia identità, anche se non mi è mai importato nulla di essere famoso. Conta molto di più avere qualcosa da raccontare”.