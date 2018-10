Irama, il successo dopo Amici: “Il rapporto con mio padre e il mio nuovo album”

Irama si racconta dopo il successo ottenuto con Amici: “Ecco come sarà il mio nuovo album”

Per Irama è arrivato un grande successo dopo la vittoria della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è riuscito a conquistare proprio tutti, tanto che è pronto a pubblicare un altro album. Due dischi nello stesso anno, per il giovane. Plume è uscito lo scorso mese di giurno ed è tra i più venduti dell’anno 2018. Ora il vincitore di Amici cerca il bis, con il nuovo album Giovani, che uscirà il prossimo 19 ottobre. Irama non ama parlare del suo successo e lo conferma in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante, con poche parole, spiega che il canzoni del suo nuovo album sono scritte quasi tutte in Salento. Questo luogo riesce a riportare Irama al contatto con la sua terra d’origine. Sono pochi i musicisti che hanno preso parte a Giovani. Il giovane cantante spiega che si tratta di artisti con cui è riuscito a esprimere chi è veramente e non ha, dunque, bisogno di aggiungerne altri.

Irama parla del suo rapporto con il padre e della collaborazione con il figlio di Biagio Antonacci

Oltre il nuovo album, nel corso dell’intervista, Irama non può non parlare del suo rapporto con il padre Marco. Lui è un grande sportivo e non hanno molti momenti in cui riescono ad avere una conversazione “Siamo due persone agli antipodi. Riesco a parlargli solo con le mie canzoni”. Già in passato, il cantante aveva fatto delle rivelazioni simili riguardo al suo rapporto con il padre. Ma ora dichiara di riuscire a parlare con lui grazie alla musica. Proprio attraverso le sue canzoni, l’ultimo vincitore di Amici intende dire la verità alle persone. Ma con questo nuovo disco, Irama intende anche fare una prova. Scendendo nel dettaglio, il cantante ha deciso per la prima volta di fare sua la storia di un’altra persona. Ha scelto di farlo attraverso un brano scritto da Paolo Antonacci, figlio del noto Biagio.

Irama e il nuovo tour: partirà da novembre e avrà come ultima tappa il Forum di Assago

La collaborazione con il figlio di Biagio Antonacci nasce da un desiderio di Irama di proporre una canzone che non racconti una storia sua, ma di altre persone. Il suo nuovo tour partirà dal prossimo mese di novembre e si concluderà il 5 aprile a Milano. Irama pensa che, forse, non merita di esibirsi al Forum di Assago, ma farà di tutto per non deludere le aspettative del suo pubblico. Non ci resta che attendere, dunque.