Irama replica alle critiche: frecciatina dopo la rottura con Giulia De Lellis

Irama risponde alle critiche: la replica al gossip dopo la fine della storia con Giulia De Lellis

Da quando Irama ha annunciato di non stare più insieme a Giulia De Lellis il gossip su di lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è letteralmente esploso. Giulia, secondo le ultime indiscrezioni, parrebbe addirittura essersi avvicinata di nuovo ad Andrea Damante (il suo ex fidanzato). La notizia, ovviamente, ha fatto in poche ore il giro del web, rimbalzando da una pagina socia all’altra. Irama, dal canto suo, dopo aver precisato come stavano le cose tra lui e la De Lellis, non si è più espresso sulla faccenda, nemmeno quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Giulia e Andrea Damante nello stesso albergo. Stanotte, però, l’ex allievo di Amici ha deciso di replicare a chi, in queste ore, lo ha accusato di aver sfruttato la sua relazione per fare notizia e finire sulle copertine.

Irama rompe il silenzio dopo l’addio Giulia De Lellis: il messaggio di risposta al gossip e alle critiche

Diverse sono state le accuse mosse a Irama e Giulia De Lellis in queste ore. L’ex corteggiatrice, inoltre, dopo essersi sentita tirata in causa da un messaggio di Pietro Tartaglione, si è pesantemente scagliata contro di lui e, con un lungo commento lasciato sui social, lo ha accusato di essere un “Disperato” pronto a cavalcare l’onda per far parlare di sé. Irama, al contrario di Giulia, ha preferito invece stare in silenzio, almeno fino a stanotte quando, su Instagram stories, ha pubblicato una foto con un messaggio che (in poche parole) ha chiarito il suo pensiero in merito a tutto quello che stava succedendo.

Irama si sfoga sui social: il gossip su di lui e Giulia De Lellis non interessa al cantante

Un’immagine di lui sul palco e una frase: “Questo è il mio mondo, nessun altro”. Irama, in questo modo, ha voluto chiarire di non essere per niente interessato al gossip che ruota intorno a lui e Giulia De Lellis ma di avere a cuore soltanto la sua musica.