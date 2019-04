Irama news, Vladimir Luxuria interviene dopo le accuse per fare chiarezza

Irama e Vladimir Luxuria, continua la polemica sulla frase di Stanotte

Prosegue la polemica sulla canzone di Irama, Stanotte. Da quando Vladimir Luxuria ha attaccato il cantante per una frase contenuta in questo brano, la polemica si è allargata a macchia d’olio. Tra chi accusa il cantante ed è d’accordo con Luxuria e chi invece lo difende, è spuntata poi Manila Gorio. Quest’ultima ha affermato nei giorni scorsi di essere la protagonista di quell’episodio di cui parla Irama nella canzone e non ha mancato di sollecitare il cantante a rivelare la verità su quanto accaduto. “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans”, questo canta Irama in Stanotte ed è questo il verso sotto accusa.

Luxuria torna a parlare di Irama: “Quella frase è un po’ pericolosa”

Approfittando della sua presenta a Tv Talk, Luxuria ha voluto chiarire ancora una volta la sua posizione. Il suo non è stato un attacco a Irama in quanto Irama, piuttosto a ciò che ha scritto in quel brano. La sua critica è nata principalmente per le possibili conseguenze di quelle parole al giorno d’oggi ed è per questo che ha chiesto che non venga trasmessa in radio. “Non ho nulla contro Irama, però quella frase mi sono permessa di dire che è un po’ pericolosa, perché la cantano ai concerti. E di gente strana oggi ce n’è tanta”, questo ha detto oggi Luxuria tornando a parlare di Irama. Il cantante fino a oggi è rimasto in silenzio, ma anche perché aveva già spiegato la natura di quella frase.

Irama spiega la frase di Stanotte: le sue parole

Irama si era già espresso su questa frase in una intervista dello scorso novembre. A Rolling Stone aveva dichiarato: “Non sono omofobo. […] Questa cosa ha scatenato una piccola polemica che mi fa molto sorridere. […] Non ho nulla a che vedere con l’omofobia. Anzi, è una cosa schifosa. Semplicemente ho litigato con quella persona e l’ho raccontato in un testo. […] E poi non ho detto ‘con un trans’, ma ‘con quel trans’. Non con una persona in generale, ma con quella persona. Mi sembra evidente che io stessi litigando con quella persona”. Ed è proprio per questo che Manila Gorio ritiene di essere la persona di cui si parla in Stanotte di Irama.