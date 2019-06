Irama lascia l’Italia, ecco dove andrà a vivere: per sempre?

Irama news, il cantante diventa più “social” e risponde alle domande dei fan

Le news su Irama del giorno arrivano direttamente dal suo profilo Instagram! Il cantante ha deciso infatti di rispondere alle domande dei fan ed è un evento che non capita molto spesso. Proprio questo è stato fatto notare da qualcuno allo stesso Irama, che è stato al gioco e ha scherzato con i fan. Ci sono stare anche domande sulla vita, sui progetti futuri e così Irama ha svelato una novità che forse in pochi si aspettavano! La sua carriera è ormai decollata, dopo aver vinto Amici infatti ha inciso un nuovo album e i suoi singoli sono sempre un successo. Abbiamo ascoltato l’ultimo, Arrogante, proprio nello studio del Serale di Amici, dove è stato ospite nella finale.

Irama lascia l’Italia: ecco dove andrà a vivere

Ma in cosa consiste questa novità di cui abbiamo parlato? Ebbene, alla domanda “Dove vorresti vivere?”, Irama ha risposto non esprimendo un sogno o un desiderio, ma parlando di qualcosa che sta per accadere. Il cantante è pronto a lasciare l’Italia: “A breve probabilmente andrò a vivere a Miami”. Inseguirà il sogno americano, oppure si trasferirà per poco tempo? Non sarebbe l’unico cantante a volare in America per confezionare e incidere un album, lavorare a nuove canzoni e studiare ancora. Lo hanno fatto davvero in tanti, pensiamo per esempio a Tiziano Ferro come anche ad Alessandra Amoroso. Non ha specificato per quanto tempo vivrà a Miami (e non pensiamo che il trasferimento possa aver a che fare con Giulia De Lellis). Tra i fan potrebbe essere scattato subito il panico, ma non ce ne sarebbe motivo.

Irama vola a Miami: quanto durerà la vita americana?

Irama continuerebbe comunque a cantare e fare concerti in Italia. Tornerebbe per i tour come anche per incontrare i fan, magari con raduni e instore. E poi, Irama non ha detto se intende vivere in America per sempre o se invece vuole andare alla ricerca di nuove opportunità, di nuovi suoni e nuove ispirazioni. Quindi potrebbe trasferirsi per qualche mese o qualche anno, ma non abbandonerà mai il suo pubblico. I fan possono stare tranquilli!