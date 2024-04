Irama ha una nuova fiamma? Beccato con una ragazza allo zoo

Irama ha ritrovato l’amore. Oggi il cantante è stato visto in compagnia di una nuova ragazza. Sembra dunque che abbia una nuova fiamma, però vuole mantenere la riservatezza.

Un’utente ha scritto a Deianira Marzano ed ha rivelato che oggi Irama era allo zoo in compagnia di una ragazza non famosa. I due sono stati visti in atteggiamenti affettuosi, quindi l’indiscrezione non pare lasciare dubbi.

In realtà Letizia, fidanzata di Amedeo Preziosi, ha messo una ig story da cui è possibile individuare benissimo Irama, grazie ai suoi tatuaggi. Lei ha scritto che la stavano portando allo zoo, non è ben chiaro però se ci fosse anche un’altra ragazza. Se così non fosse la giovane è stata scambiata per la nuova fiamma del cantante.

Irama e il flirt con Khady

Qualche mese fa Khady, che attualmente è concorrente dell’Isola dei Famosi, è stata associata al cantante. Su questa storia ci sono state versioni contrastanti. A volte la ragazza ha smentito, altre volte ha fatto intendere che tra di loro ci fosse qualcosa. Tanto che qualcuno sostiene che questo presunto flirt abbia colpito gli autori del reality tanto da chiamarla.

Poco prima che lui partisse per Sanremo pare che la giovane abbia mandato una lettera aperta a DiPiù. Qui ha espresso la sua massima gelosia per il cantante. Temeva infatti nel vederlo solo al festival perché “gli girano troppe ragazze intorno“. Inoltre, sempre sul giornale, esprimeva il suo desiderio di “diventare al più presto mamma“.

Nonostante lei nella lettera sia stata molto precisa nel raccontare questa storia e il sentimento che li lega, poco dopo ha fatto dietrofront. Il ragazzo non ha mai parlato né mostrato lei pubblicamente, sicuramente questo non rispetto della privacy lo avrà infastidito. Tanto che poi Khady ha negato di essere lei ad aver scritto al giornale.

Una storia rimasta abbastanza irrisolta. Irama cerca di essere molto riservato sulle sue storie d’amore. Lei non ha più riaperto l’argomento seppur a volte è sembrato che fossero nello stesso posto. Bisognerà vedere se Vladimir Luxuria accennerà mai a questa storia.