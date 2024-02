Irama, la fidanzata allo scoperto: appello su gravidanza e figlio

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, incassa l’appello della fidanzata Khady Gueye, la quale, a pochi giorni dalla partenza di Sanremo (l’ex allievo di Amici sarà presente tra i big in gara) ha rilasciato un’intervista dicendo senza troppo girarci attorno che vuole diventare presto madre. Il cantante è quindi avvertito. La fotomodella di origini senegalesi ha rivelato i propri desideri al settimanale Di Più.

Khady, prima di conoscere il musicista, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Africa, Miss Mondo e Miss Italiana, il concorso che incorona la più bella ragazza nata all’estero ma cresciuta nel Bel Paese. Con Irama è sbocciata la passione la scorsa estate. Un colpo di fulmine tanto che la 26enne ha assicurato di aver compreso fin da subito che con Irama la storia sarebbe stata seria. “Tra di noi è stato amore a prima vista, assolutamente. Amore fin da subito, senza “se” e senza “ma””, ha raccontato la modella.

Capitolo gravidanza: al settimanale diretto da Osvaldo Orlandoni, Khady ha specificato che vorrebbe affrontare presto una dolce attesa. “Mi piacerebbe davvero tantissimo rimanere incinta e spero che accada presto. Entro i prossimi tre anni”, ha dichiarato la ragazza. La palla ora passa ad Irama. Pensa che l’artista sia la persona giusta per mettere su famiglia? “Bisognerebbe chiederlo a lui, non trova? Per quanto mi riguarda, creare una grande famiglia fa parte dei miei progetti futuri”, ha sottolineato Khady.

Inoltre la 26enne ha riferito che sua madre spinge per diventare nonna in fretta in quanto ritiene che una donna debba fare “i figli quando è giovane”. “Io le rispondo che quel momento arriverà presto ma, prima, ci vuole stabilità”, ha ribadito la ragazza.

Prima di conoscere Irama ha avuto una relazione che l’ha fatta soffrire molto e che le ha tolto fiducia. Il cantante, però, è stato un toccasana, facendole tornare una visione positiva per quel che riguarda il lato sentimentale.

Chi è Khady Gueye, la fidanzata di Irama

Khady è nata 26 anni fa in Senegal. Suo padre è poi migrato in Italia trovando lavoro in un golf club della provincia di Pavia. Dopo aver messo da parte un po’ di denaro è riuscito a farsi raggiungere dalla moglie e dalla figlia. Khady ha spiegato che appena è arrivata nel Bel Paese ha avuto un po’ di problemi a integrarsi per via della lingua. Conosceva bene il francese e il senegalese, ma non l’italiano. Con il tempo, però, ha superato tutti gli ostacoli.