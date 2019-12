Irama, niente Sanremo 2020: il vero motivo dietro la sua scelta

Irama spiega perché non sarà tra i Big che gareggiano nella prossima edizione di Sanremo



Filippo Fanti, in arte Irama, ha confermato che non parteciperà a Sanremo 2020 ma ha voluto spiegare ai suoi fan il perché di questa decisione. Per lui l’esperienza al festival dello scorso anno è stata molto importante e intensa, ma questo è l’anno dedicato ad altri progetti e, probabilmente, alla produzione di un nuovo album con nuove canzoni. Stando quindi a quanto dichiarato direttamente da Fanti nelle stories su Instagram, non è stato Amadeus ad escluderlo, come invece ha rivelato Alfonso Signorini in questa settimana. Sarebbe stato proprio Irama a non presentare la sua candidatura al direttore artistico. Riguardo questi progetti futuri di cui ha parlato, non si sa ancora nulla ma presto forse verranno svelati dei dettagli. È quindi ormai sicuro che Irama non è mai stato tra i cento Big che hanno presentato dei nuovi singoli ad Amadeus.

Irama non andrà a Sanremo 2020 per concentrarsi su altri progetti

Il cantante ha voluto fare chiarezza sulla questione, soprattutto dopo che molti hanno speso delle parole sulla sua esclusione dal Festival di Sanremo 2020. Al contrario di quanto dichiarato Alfonso Signorini, che ha parlato di esclusione di Irama per volontà di Amadeus, il diretto interessato ha invece spiegato che non sarà presente tra i Big perché quest’anno si sta concentrando su altri progetti molto importanti e “su altre cose che ho voglia di raccontarvi e di tirar fuori”. Nessun rammarico, quindi, visto il bel ricordo che gli rimane della scorsa edizione: “Per me l’anno scorso è stato un palco meraviglioso. Ho raccontato una canzone molto importante”.

Sanremo 2020: chi sono i possibili concorrenti? Le ultime indiscrezioni

Negli ultimi giorni la discussione sui nomi dei Big che parteciperanno al festival di sanremo si fa sempre più accesa. Amadeus continua a mantenere il segreto, anche se la lista si allunga man mano che il mistero s’infittisce. Tra gli artisti tirati in ballo ci sono Alberto Urso e Giordana Angi, appena usciti dal talent di Amici. Poi altri volti già noti per il palco dell’Ariston: Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Francesco Renga, Giusy Ferreri e Elodie.