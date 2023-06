Irama e Rkomi: in Hollywood spuntano le ex De Lellis e Di Benedetto

Nella nuova canzone dei due musicisti italiani, Hollywood, ci sono delle menzioni per le due ex fidanzate celebri

Rkomi e Irama hanno confezionato un brano estivo, titolo Hollywwod. Trattati di una canzone con ritmo destinata ad essere ballata per i prossimi mesi. A colpire anche un paio di riferimenti sentimentali voluti dai due artisti. In una strofa infatti fanno cenno a degli amori vissuti con due star dello spettacolo italiano. In particolare nel brano vengono citate una certa Paola e una tal Giulia. Pochi dubbi che si tratti di Paola Di Benedetto, con la quale Rkomi ha avuto una liaison dopo che lei si è lasciata con Federico Rossi, e di Giulia De Lellis, influcer con cui Irama Plume ha avuto una relazione dopo aver scritto il libro “Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza” (nel libro vengono raccontati i tradimenti subiti all’ex fidanzato Andrea Damante).

Di seguito la strofa di Hollywood in cui vengono menzionate Paola e Giulia:

“Mi servon cinque gocce perché amo le altezze

c’è la luna piena, sto volando per Las Vegas

baby non è ora, non è ora di crescere

cado nella fiamma, sto bruciando la candela

sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla

sono sparito di nuovo con Giulia

mi sono confuso, credo di essermi fottuto

da solo

appunto sono il solito, ho chiuso”

E oggi? Qual è la situazione sentimentale dei due cantanti e delle due influencer? Rkomi e Irama pare che siano entrambi single. Da sempre i due artisti sono molto riservati sulla loro vita provata, lasciando trapelare poco o nulla delle loro faccende sentimentali. A oggi, comuqne, non ci sono notizie di love story importanti per quel che riguarda i due musicisti.

Single è anche Paola Di Benedetto. Nei giorni scorsi il gossip ha braccato la conduttrice radiofonica, pizzicata assieme all’ex Federico Rossi. Ritorno di fiamma in vista? No, come ha spiegato la diretta interessata che ha voluto sottolineare di aver mantenuto un bel legame di amicizia con Rossi ma che, dall’altro lato, la passione non è ri-decollata.

Giulia De Lellis, invece, è felicemente fidanzata. Dopo aver chiuso con Andrea Damante e Irama, ha trovato pace e ristoro amoroso tra le braccia di Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una delle famiglie industriali più ricche d’Italia. Da quando si frequenta con il giovane la sua presenza sui magazine di cronaca rosa si è ridotta vistosamente. Si mormora che la famiglia di lui l’abbia voluta incardinare su binari lontani dal chiacchiericcio gossipparo.