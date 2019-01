Irama e Noemi, Sanremo: scambio di messaggi al miele prima del duetto

Irama Plume e Noemi, Sanremo: scambio di messaggi al miele prima del duetto tra i due cantanti

Venerdì 8 febbraio ci sarà la serata dei duetti a Sanremo. Uno dei più attesi è quello di Irama Plume e Noemi che non vedono l’ora di esibirsi sul celebre palco dell’Ariston. I due, nelle scorse ore, sono stati anche protagonisti di un dolce scambio di messaggi sui social, segno che l’intesa artistica è assai forte. “Sei una persona genuina, una vera artista, hai sostenuto tantissime iniziative in questi anni dando voce a migliaia di donne. Fiero di averti al mio fianco sul palco di Sanremo, e di potermi unire a questo coro in un’occasione così importante”, ha scritto Irama sul suo profilo Instagram. Noemi non è stata meno zuccherosa nei suoi confronti.

“Irama è un artista che ha tanto da offrire, con una sensibilità fuori dal comune e una tenacia invidiabile”

“Fin da bambina ho sempre vissuto la musica nelle sue mille sfaccettature: divertimento, arte, libertà ed anticonformismo”, scrive la cantante sui suoi profili social. “Crescendo, ho capito che la musica è anche altro: impegno, dedizione e TANTA fatica. Irama è tutto questo: un artista che ha tanto da offrire, con una sensibilità fuori dal comune e una tenacia invidiabile.” Infine Noemi chiosa: “Il pezzo di Filippo è veramente bello e vi stupirà per la profondità dei temi toccati. Mi sento per lui una sorella maggiore e sono felice di accompagnarlo in questo viaggio.”

Irama, ‘La ragazza con il cuore di latta’: “Mentre scrivevo stavo male, quasi non volevo andare avanti”

Irama sarà in gara a Sanremo con ‘La ragazza con il cuore di latta’, uno dei testi più duri di questa edizione. Il brano racconta infatti la storia di una donna abusata in famiglia e sarà accompagnato nel ritornello da un coro gospel (nel disco quello di Harlem, a Sanremo quello di Sherrita Duran). “Questa canzone – racconta l’artista 23enne all’agenzia AdnKronos – nasce da una storia vera. L’ho scritta in Salento, dove spesso mi ritiro per scrivere con Giulio Nenna, e dove ho incontrato la ragazza di cui racconto. Mentre scrivevo stavo male, quasi non volevo andare avanti”. La forza per non abbandonare il progetto ha poi vinto: “Ma poi ho pensato che era importante raccontare la violenza domestica, raccontare una storia in cui purtroppo si riconoscono molte persone. Credo che un cantautore debba prendersi la responsabilità della verità”.