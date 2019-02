Irama e Giulia, l’ex Yanirsa: “Voleva continuare ad avere un rapporto anche con me”

Irama e Giulia De Lellis news: le confessioni della ballerina di Nera Yanirsa Ana Martinez Paulino

Yanirsa Ana Martinez Paulino, la ballerina del videoclip Nera, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Irama. Una relaziona nata dopo Amici e finita – a quanto pare – per via dell’incontro tra il cantante e Giulia De Lellis. Anche se, come rivelato da Yanirsa, Irama avrebbe provato a tenere due piedi in una scarpa pure nei primi mesi di frequentazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “La nostra era una storia seria. Ci siamo presentati anche alle rispettive famiglie. Quando ho scoperto di Giulia non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è poi fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto: “Non parliamo di queste cose, non darci peso”. Insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me. Forse con Giulia le cose non erano ancora così serie come credo lo siano oggi. Forse non aveva ancora le idee chiare”, ha dichiarato la danzatrice al settimanale Di Più.

Yanirsa Ana Martinez Paulino: “Con Irama non è stato facile”

“Era un periodo di confusione un po’ per tutti. Io so solo che ero innamoratissima e che lo stavo perdendo. Ma a un certo punto, visto che lui non mi sembrava più lo stesso con me, ho deciso di darci un taglio e gli ho detto: “Non me la sento di continuare a vederci, basta”. Da quel momento non l’ho più visto. E ora mi sono rimasti solo i ricordi”, ha aggiunto Yanirsa, che ha 19 anni ed è originaria di Santo Domingo. A detta della giovane, il rapporto con Filippo Maria Fanti – questo il vero nome di Irama – sarebbe durato ben sei mesi. “Sul set di Nera abbiamo avuto un colpo di fulmine”, ha chiarito la ballerina, che vive da tempo a Milano.

Yanirsa Ana Martinez Paulino è delusa da Irama

“Oggi sono delusa. Ma non ero io la donna adatta a Irama e ora spero che sia felice accanto a Giulia”, ha concluso Yanirsa, che al momento è single. Con Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, non c’è nulla più di una semplice amicizia. La ragazza vuole concentrarsi sulla carriera che, a differenza dell’amore, procede a gonfie vele.