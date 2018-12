Irama e Giulia convivenza alle porte: i dettagli dell’indiscrezione

Irama e Giulia De Lellis, la convivenza è alle porte: i dettagli dell’indiscrezione

Giulia De Lellis e Irama Plume sono pronti per andare a convivere. Ma c’è di più: la coppia avrebbe già fatto diversi sopralluoghi nel nido d’amore che dovrebbe accoglierla a Milano. Questa l’indiscrezione raccolta da Dagospia, che ha rilanciato lo ‘spiffero’ di Carlo Mondonico. Il giornalista, esperto di costume e spettacolo, ha parlato a Spoiler, suo programma in onda tutti i giorni dalle 11 su Radio Lattemiele. Mondonico non solo diffonde la voce, ma ne offre anche i dettagli, facendo sapere che dopo soltanto due mesi d’amore il cantante e l’influencer stanno facendo davvero sul serio.

L a voce: “Hanno già visitato, più volte, un bell’appartamento a Milano”

“La bella influencer e il cantante tatuato – racconta Carlo Mondonico a Spoiler – hanno già visitato, più volte, un bell’appartamento a Milano dove hanno intenzione di andare a convivere, alla faccia delle fake news che sono circolate negli ultimi giorni che li vorrebbero in crisi”, si legge su Dagospia. Le voci su presunte crisi e disguidi sentimentali si sono diffuse dopo che è stato scritto che Irama sarebbe stato beccato in compagnia di una ‘morettina’ non identificabile con Giulia. Sulla questione sia la De Lellis, sia il cantautore hanno ‘fatto spallucce’ (segno evidente che la vicenda, vera o presunta, non li ha minimamente infastiditi). Tuttavia, ci sono anche altri sussurri che dicono…

L’avevrtimento dei fan di Irama a Giulia De Lellis: attenzione

Già pronti per convivere? Lo scopriremo presto. Nel frattempo Giulia De Lellis è stata anche ‘avvertita’ dai fan di Irama. Sui social qualcuno le ha infatti sussurrato di stare attenta al giovane ‘piumato’. Motivo della messa in guardia? Secondo gli stessi fan del vincitore della 17 esima edizione di Amici di Maria De Filippi pare che nelle relazioni sentimentali il loro beniamino sia piuttosto ‘instabile’. Voci, pettegolezzi, crisi e altri spifferi… Ma queste sono solo ipotesi. La realtà, al momento, parla di un amore travolgente. E, forse, di una convivenza imminente.