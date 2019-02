Irama da brivido su Giulia De Lellis per San Valentino: il pensiero del cantante e la reazione dell’influencer. Fan in tilt, oltre 300 mila like

Nei giorni scorsi, qualcuno aveva addirittura parlato di crisi in corso tra Giulia De Lellis e Irama Plume. Nulla di più infondato. Semplicemente gli impegni avevano tenuto un po’ distante la coppia fisicamente. I due infatti continuano a essere complici e innamoratissimi, come testimoniato dall’ultimo pensiero che il cantante ha dedicato alla sua dolce metà. E il gesto, che guarda a caso arriva oggi 14 febbraio per la festa di San Valentino, è una notizia, visto che l’interprete de “La ragazza con il cuore di latta” difficilmente si lascia andare sui social a tenerezze tanto esplicite e con un così alto tasso di ‘miele’. Invece, per il giorno degli innamorati ha fatto un’eccezione pubblicando uno scatto da brividi con Giulietta.

Giulia De Lellis: arriva il romantico gesto del cantante in occasione della festa degli innamorati

Una piscina all’aperto, sullo sfondo delle cime innevate e poi loro, Irama e Giulia, stretti in un abbraccio tanto romantico quanto passionale. Questo il racconto del suggestivo scatto Instagram che il cantante ha fatto campeggiare poco fa. Immediata la reazione della De Lellis che ha piazzato l’emoticon del sole a commento. E immediata anche la reazione dei fan che hanno preso letteralmente d’assalto la foto, che nel giro di pochi minuti ha raggiunto gli oltre 300 mila like e una cascata infinita di commenti entusiasti.

Giulia e il basso profilo a Sanremo: “In quel momento sono stata vicino a chi aveva più bisogno”

Il rapporto tra il cantante e l’influencer si conferma ben saldo e felice. I due sono apparsi molto affiatati anche durante il Festival di Sanremo. Giulia ha raggiunto il fidanzato l’ultima sera e ha mantenuto un profilo social molto basso, tanto che non ha nemmeno mostrato l’outfit completo indossato per l’occasione. I tanti fan che le hanno domandato il motivo di tale scelta hanno ricevuto una risposta piena d’amore indirizzata a Irama. “Al centro dell’attenzione c’era altro. Ero molto tesa. Soprattutto presa in quel momento a stare vicino a chi aveva più bisogno di me. Mi perdonerete”, ha detto riferendosi al suo compagno.