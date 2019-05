Irama conferma il gossip sulla nuova fidanzata? Il tenero video e la felicità

Irama e i gossip sulla nuova fidanzata. Il cantante conferma di aver ritrovato l’amore con l’ex di Andrea Zelletta? Arriva un tenero video

Che Irama e la modella Victoria, ex di Andrea Zelletta, si stiano godendo una vacanza a Parigi non è di certo una novità. Nel frattempo in Italia esplode il gossip sul cantante e la nuova fiamma, dopo la rottura con Giulia De Lellis. Victoria e Irama sono apparsi spesso nelle Instagram stories dell’altro ma un tenero video pubblicato sui social della modella sta facendo esplodere i fan. Nel video, della scorsa serata, la modella si filma con il proprio cellulare mentre abbraccia da dietro Irama, di cui si riconosce bene la voce (che tutti i fan conoscono molto bene e dunque ben riconoscibile, ndr.) e il giubbotto rosa che indossa anche in alcuni scatti condivisi sul proprio profilo. Irama ha davvero ritrovato l’amore? Nel video è apparso molto felice mentre, negli ultimi secondi, si intravede il suo viso e un sorriso a 32 denti. Il video conferma ciò che tutti aspettano con tante trepidazione? Attendiamo una loro reale e ufficiale conferma.

Irama e la modella Victoria stanno insieme? Cosa è stato svelato sulla loro vacanza a Parigi

Che Irama avesse un flirt con l’ex del tronista Andrea Zelletta non era una novità. Ma è stata la pagina Instagram Spysee ha rilanciare il gossip nelle ultime ore, quando ha pubblicato alcune foto dei due insieme seduti ad un tavolino di un locale o bar a Parigi. “Si vociferava da tempo di una possibile relazione tra Irama e la modella Victoria, anche se dai diretti interessati non è mai arrivata la conferma di questa indiscrezione. Ed ora eccoli a Parigi, seduti al tavolino di un bar“, ha scritto la pagina postando le foto della paparazzata. Per ora, però, i due non sembrano voler confermare la relazione. Probabilmente al centro di questa scelta ci sarebbe l’intenzione di Irama di escludersi dal gossip, come dichiarato più volte.

Irama, dopo Giulia De Lellis, arriva Victoria?

Dopo la relazione con Giulia De Lellis, Irama sta insieme a Victoria? Il gossip non si frena e intanto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e testimonial di importanti brand si trova in Florida. Insieme a lei c’è anche Andrea Damante? L’appartamento del dj è un vero sogno.