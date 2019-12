Irama per il 2020: “Andrò via da qui per non so quanto, poi il buio”

Nuovo anno di Irama: il 2020 avvolto nel “buio”

Il 2020 sarà un anno di profondi cambiamenti per Irama. Su Instagram ha fatto sapere che andrà via per un po’ di tempo, che non sarà più attivo sui social come un in passato, lasciando così un alone di mistero attorno al suo futuro. Il rapper ha parlato addirittura di “buio”: si prenderà forse una pausa più lunga del previsto? Si è parlato a lungo di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, ma il diretto interessato ha spiegato che non ci sarà per sua scelta perché sta avvenendo qualcosa di veramente importante nella sua vita. E tutti i fan vogliono sapere il prima possibile cosa bolle in pentola.

Il Capodanno di Irama lontano dalla sua città e dalla sua famiglia: momento di riflessione

Il nuovo anno di Irama sarà sicuramente meno frenetico rispetto a quelli predenti. Il rapper ha deciso di prendersi una pausa… e non si sa per quanto durerà! Ecco quali sono state le sue ultime parole su Instagram: “24 ore. Poi buio. Andrà via da qui. Non so per quanto tempo. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi. Tutto deve essere perfetto. Un abbraccio, Filippo”. Pare proprio che Irama non passerà il Capodanno a Roma, con la sua famiglia, ma lontano dal caos cittadino: avrebbe scelto una meta dove poter riflettere sul suo futuro.

Irama a Sanremo? La decisione del rapper per il 2020

Niente Sanremo per Irama. Alcuni suoi follower hanno creduto che il messaggio avesse qualcosa a che fare con la sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana e invece non è così: recentemente ha tenuto a specificare che non vuole prendere parte alla kermesse perché ha in cantiere dei progetti di rilievo, che però hanno bisogno di parecchio tempo per essere realizzati. Come ci sorprenderà la prossima volta l’ex vincitore di Amici?