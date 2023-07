Ira di Barbara d’Urso sul caso ‘preghiera’ e nuovi affondi a Mediaset

Continua a far parlare di se Barbara d’Urso. Dopo la polemica nata dalla decisione di Pier Silvio Berlusconi di estrometterla dalla conduzione di Pomeriggio 5, nelle ultime ore Dagospia ha lanciato una nuova bomba nei confronti della celebre conduttrice. A quanto pare, stando a quanto riportato dal sito di gossip, sarebbe emersa una nuova motivazione che avrebbe spinto l’amministratore delegato di Mediaset a “cacciare” Barbarella Nazionale dalla Rete del Biscione.

La fotografia dello scandalo

A quanto pare, stando a quanto ipotizzato da Dagospia e riportato da Giuseppe Candela sul suo profilo Instagram, una delle motivazioni per le quali Barbara d’Urso è stata allontanata da Mediaset sarebbe da ricercare in una fotografia. L’immagine in questione ritrae la conduttrice alla festa di compleanno dell’amica giornalista Annalisa Venezia, intenta a mimare la stessa posa che ha tenuto durante le celebrazioni del funerale di Silvio Berlusconi: le mani giunte a mo’ di preghiera e sguardo rivolto verso l’alto.

Inutile dire che l’immagine ha fatto il giro del web e a quanto pare sarebbe finita anche nelle chat di molti addetti ai lavori di casa Mediaset, raggiungendo anche i piani alti di Cologno Monzese.

La reazione di Barbara d’Urso

Poco fa è arrivata la reazione della stessa conduttrice che ha deciso di esprimersi sulla vicenda tramite due stories pubblicate sul suo profilo di Instagram. L’ex regina di Mediaset ha minacciato denunce per diffamazione ed è tornata a parlare della sua cacciata da Pomeriggio 5, definendo ancora una volta lesivo il comportamento della rete nei suoi confronti. La conduttrice ha poi spiegato come la posa assunta nella fotografia diventata virale fosse voluta e intendesse essere proprio un riferimento a tutti coloro che l’avevano criticata o in qualche modo presa di mira per quella posa da tanti definita forzata. Un modo per prendere in giro se stessa senza offendere nessuno.

Infine la d’Urso ha minacciato di querelare coloro che hanno fatto circolare la fotografia senza il suo consenso: l’immagine infatti avrebbe dovuto rimanere privata e non diventare di dominio pubblico. Per concludere, la conduttrice ha voluto rimarcare ancora una volta come la decisione di lasciare Pomeriggio 5 sia stata assolutamente “unilaterale” e quindi da attribuire solamente a Mediaset. Ancora una volta quindi Barbara d’Urso ha tenuto a rimarcare una versione dei fatti ben diversa da quella divulgata dalla stessa Mediaset e dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.