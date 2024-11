Iovino: “Ilary Blasi m’ha messo in mezzo. Corna Totti? Non capisco”

Cristiano Iovino, personal trainer romano finito al centro del gossip mesi fa per via del famoso caffè con Ilary Blasi e per il pestaggio subito a Milano (pare che ci siano stati di mezzo Fedez e alcuni ultras del Milan), è tornato a parlare dell’ex moglie di Francesco Totti con Maria Elena Barnabi, giornalista del magazine Gente. La penna del settimanale lo ha intercettato per caso sul treno Roma – Milano ed ha cercato di estrapolargli qualche segreto. Naturalmente gli ha chiesto delle due vicende che lo hanno posto sotto i riflettori, vale a dire le botte che avrebbe ricevuto dall’ex marito di Chiara Ferragni e dai suoi amici tifosi, e della vicenda sentimentale con la Blasi. Lui stesso, riservato per natura, ha ammesso in un’intervista a Il Messaggero di avere avuto alla fine del 2021 con la conduttrice Mediaset una “frequentazione intima”.

Cristiano Iovino non parla di Fedez e su Ilary Blasi si è sentito tirato di mezzo

Sulla questione riguardante Fedez & co, Iovino è stato una tomba. Maria Elena Barnabi ha tentato di cavargli qualcosa sull’argomento, ricevendo sempre la medesima risposta lapidaria: “Di quello non parlo”. I ben informati sulla vicenda assicurano che il rapper milanese, tramite un’intesa extra giudiziaria, abbia raggiunto un accordo con il personal trainer romano affinché non dica nulla su quel che è accaduto. E sulla Blasi? “Ilary mi ha messo in mezzo”, ha mormorato, riferendosi alla serie tv in onda su Netflix Unica in cui la conduttrice ha dichiarato che con Iovino ha preso solo un caffè. Lui, probabilmente punto nell’orgoglio, settimane dopo ha rilasciato la sua unica intervista alla stampa sul tema, affermando che con la Blasi ha avuto una “frequentazione intima”. Altro che caffè!

E sullo scoop di Gente relativo alla presunta storia clandestina tra Totti e Marialuisa Jacobelli cosa pensa? “Non capisco perché lei lo abbia ammesso!”, ha confidato Iovino alla giornalista, evidentemente non condividendo il fatto che la giornalista abbia ammesso di aver avuto un flirt con l’ex capitano della Roma. Obbiezione: lui però ha vuotato il sacco sulla Blasi. Come la mettiamo? In questo frangente è arrivata la chiosa “Ilary mi ha messo in mezzo”.