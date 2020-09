Nuova fiction su Rai 1 per Alessandro Gassmann. Io ti cercherò partirà il prossimo lunedì 5 ottobre. Si tratta di un giallo avvincente in quattro serate che si snoda sullo sfondo di una Roma dalle molteplici anime, dai più esclusivi quartieri della città alle periferie con le tante borgate rimaste sempre ai “margini”. Al centro della trama un padre – a cui presta il volto Gassmann – che, alla notizia del suicidio del figlio Ettore, decide di indagare su quella morte improvvisa. Una morte per troppi versi inspiegabile per un ragazzo come il suo, così innamorato della vita, altruista e fortemente impegnato nel sociale. Un percorso umano difficile e tortuoso alla ricerca della verità che si intreccia inevitabilmente con il peso di un passato fatto di tanti errori e costellato di sensi di colpa. L’erede di Vittorio Gassmann torna in tv dopo I Bastardi di Pizzofalcone per dare vita a un personaggio complesso e vero. Quello di Valerio Frediani, ex poliziotto, uomo ostinato e orgoglioso che ha sempre avuto difficoltà a mostrare i suoi veri sentimenti.

Io ti cercherò con Alessandro Gassmann: nel cast anche Maya Sansa

Ad affiancare Valerio e a sostenerlo nelle indagini c’è una sua vecchia fiamma. Si tratta di Sara, interpretata da Maya Sansa, un’affascinante e determinata vice questore. Tramite una serie di incongruenze emerse sulla morte di Ettore, la donna si è convinta non si tratti di suicidio. Ricostruire il puzzle e dare risposte convincenti ai tanti interrogativi che si celano dietro porterà Valerio e Sara a toccare con mano una realtà dura, violenta, costellata di depistaggi e alimentata da interessi loschi e criminali. Nel cast di Io ti cercherò ci sono: Andrea Sartoretti, Luigi Fedele, Zoe Tavarelli, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì.

Di cosa parla Io ti cercherà con Alessandro Gassman e Maya Sansa

L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio (Alessandro Gassmann), ex poliziotto, a ritornare a Roma. Il caso viene velocemente archiviato come suicidio, ma Valerio non ne è convinto. È quasi sul punto di accettare la situazione quando Sara (Maya Sansa), amore del passato ed ex-collega, lo chiama per dirgli che pure lei non crede che Ettore abbia scelto di morire e che le cose non tornano. Valerio resta così nella Capitale, ospite di Gianni (Andrea Sartoretti) suo fratello, anche lui poliziotto, che vive in periferia con sua moglie, Lisa (Giada Prandi). Martina (Zoe Tavarelli), la fidanzata di Ettore, condivide con Valerio il dolore e la convinzione che non sia stato un suicidio e lo guida nella riscoperta del figlio.