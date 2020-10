Io ti cercherò, fiction Rai Uno: numero puntate, chi sono gli attori, repliche

Parte lunedì 5 ottobre su Rai Uno la nuova fiction Io ti cercherò con protagonista Alessandro Gassman. La serie andrà in onda ogni lunedì sera per un totale di 4 puntate. Salvo cambiamenti di programmazione finirà dunque il prossimo 26 ottobre. Al centro della trama un padre – a cui presta il volto Gassmann – che, alla notizia del suicidio del figlio Ettore, decide di indagare su quella morte improvvisa. Una morte per troppi versi inspiegabile per un ragazzo come il suo, così innamorato della vita, altruista e fortemente impegnato nel sociale. Un percorso umano difficile e tortuoso alla ricerca della verità che si intreccia inevitabilmente con il peso di un passato fatto di tanti errori e costellato di sensi di colpa. L’erede di Vittorio Gassmann torna in tv dopo I Bastardi di Pizzofalcone per dare vita a un personaggio complesso e vero. Quello di Valerio Frediani, ex poliziotto, uomo ostinato e orgoglioso che ha sempre avuto difficoltà a mostrare i suoi veri sentimenti.

Chi sono gli attori di Io ti cercherò e dove li abbiamo già visti

Maya Sansa è Sara. Attrice di origini iraniane, si divide da anni tra il cinema e la televisione. Nel 2013 ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Bella Addormentata di Bellocchio. In tv l’abbiamo vista in Tutto può succedere, dove indossava i panni di un’altra Sara e recitava accanto a Pietro Sermonti. Lo scorso anno è stata tra le protagoniste de I ragazzi dello Zecchino d’Oro.

Andrea Sartoretti è Gianni. Altro attore con una lunga esperienza tra piccolo e grande schermo. È diventato noto nel 2015, quando è stato scelto per la parte di Bufalo in Romanzo Criminale – La serie. Successivamente ha preso parte a diverse fiction Mediaset tra cui: Distretto di polizia, Squadra antimafia (dove ha instaurato un bel feeling con Giulia Michelini), Il bosco, Fuoco amico.

Luigi Fedele è Ettore. Attore classe 1998, ha iniziato a lavorare sul set quando aveva solo dieci anni. Il primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2016, quando è stato scelto da Roan Johnson per il film Piuma, che annovera nel cast anche Clara Alonso e Brando Pacitto.

Zoe Tavarelli è Martina. Figlia del regista Gianluca Maria Tavarelli ha iniziato a recitare fin da piccola. È stata sul set di diversi film e fiction italiane – ha preso parte a una puntata de Il Commissario Montalbano – e allo stesso tempo ha portato avanti gli studi di recitazione a Los Angeles.

Dove rivedere tutte le repliche della fiction Io ti cercherò

Ogni puntata di Io ti cercherò sarà trasmessa su Rai Premium ogni sabato sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play.