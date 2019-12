Piazza Fontana, Io Ricordo con Giovanna Mezzogiorno: tutto sulla nuova fiction di Rai 1

Il 12 dicembre, su Rai Uno, andrà in onda la fiction-documentario in memoria della strage di Piazza Fontana. Nello stesso giorno del 1969, alcuni attentatori fecero esplodere un ordigno nella Banca Nazionale degli Agricoltori situata in Piazza Fontana a Milano. Giovanna Mezzogiorno ricoprirà il ruolo dell’attrice protagonista nel ruolo della figlia di una delle vittime dell’attentato terroristico. Lei ripercorrerà tutta la storia, da quel fatidico giorno fino agli anni che lo succederanno, tra processi, indagini e inchieste. La strage di Piazza Fontana ha dato il via ad uno dei periodi più bui della storia italiana, gli Anni di Piombo. La Rai, in collaborazione di Aurora TV, ha deciso di omaggiare le vittime e le famiglie con questa fiction. Ecco quando andrà in onda, quante puntatate sono e quali attori sono presenti nel cast.

Piazza Fontana: la fiction in memoria delle vittime della strage

Era il 12 dicembre 1969 quando un boato scosse la città di Milano. Erano passati pochi anni dalla fine della guerra e la gente aveva ancora impresso il brutto ricordo dei bombardamenti sulla città. Da quando fu dichiarata la fine del secondo conflitto mondiale nessuno si sarebbe mai aspettato di trovarsi nuovamente a rischio per le strade. L’esplosione ebbe luogo nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, situata in Piazza Fontana. Ci fuorno 18 vittime e quasi un centinaio di feriti. Questo fu solo il primo di diversi attentati terroristici di quella giornata: due a Roma e uno, fortunatamente non riuscito, nei pressi di Piazza della Scala a Milano.

Fiction Piazza Fontana, Io Ricordo: chi sono gli attori nel cast

La protagonista della fiction sulla strage di Piazza Fontana è Francesca, interpretata da Giovanna Mezzogiorno. Lei è la figlia di una delle vittime dell’attentato, Pietro Dandena, che quel giorno si trovava lì per finalizzare un contratto. Nel cast sono presenti anche Nicole Fornaro, Anna Ferruzzo, Simone Gandolfo, Francesco Siciliano, Lorenzo Cervasio, Claudia Vismara (che molti conosceranno per il ruolo di Elsa ne Il Paradiso delle Signore) Alberto Basaluzzo, Andrea Bonella e Pierluigi Misasi.

Quando andrà in onda la fiction su Piazza Fontana?

La docuserie su Piazza Fontana andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 12 dicembre 2019. Il numero degli episodi non è stato ancora confermato. Oltre alla diretta ogni giovedì sera, sarà possibile rivedere tutte le puntate anche su Raiplay.it.