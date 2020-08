Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco chiude in anticipo per Covid-19

Chiude in anticipo Io e Te, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno ideato, scritto e condotto da Pierluigi Diaco. Da domani, lunedì 31 agosto 2020, la trasmissione non andrà più in onda. Come fatto sapere dalla Rai in una nota stampa, lo show è costretto a interrompersi all’improvviso per via di un caso di Covid-19. Il talk doveva andare in onda ancora una settimana, fino a venerdì 4 settembre, ma la positività di un tecnico al Coronavirus ha portato i vertici dell’azienda ad optare per la sospensione. Visti i tempi tra test, tamponi e controlli vari, è chiaro che Io e Te non tornerà più in onda. Al momento nessun commento è arrivato da parte di Diaco, che nel corso dell’estate ha fatto parecchio discutere per i suoi comportamenti non sempre gentili e garbati nei confronti di ospiti e addetti ai lavori.

Al posto di Io e Te – sospeso all’improvviso per un caso di Coronavirus – verrà anticipata la messa in onda de La vita in diretta estate. Andrea Delogu e Marcello Masi si collegheranno con il loro pubblico a partire dalle 14 e resteranno in onda fino alle 18.45. A rivelarlo in anteprima è Il Fatto Quotidiano. Ultimo sforzo, dunque, per Andrea e Masi, che lavoreranno fianco a fianco per un’ultima settimana. Da lunedì 7 settembre ritornerà Alberto Matano con la versione classica de La vita in diretta. Ogni puntata sarà preceduta da Oggi è un altro giorno, il nuovo spazio d’informazione curato da Serena Bortone, e la soap opera Il Paradiso delle Signore.

Contrariamente allo scorso anno Io e Te di Pierluigi Diaco non è stato riconfermato nel palinsesto invernale della Rai. Lo scorso anno, dopo la buona prova estiva, il talk era stato promosso al sabato, in seconda serata. Quest’anno la Rai ha fatto scelte diverse, spingendo Diaco a promuovere “la sua creatura” presso altre reti televisive. Al momento, però, non ci sono certezze sul futuro lavorativo del giornalista e conduttore.