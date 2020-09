‘Io e te‘ non tornerà in video neanche per l’ultima puntata. La notizia, che ha lasciato molto delusi i fan del programma di Rai 1, è stata confermata nelle ultime ore dal conduttore della trasmissione, Pierluigi Diaco, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in tal senso all’agenzia di stampa Adnkronos. Dal 31 agosto il popolare format del pomeriggio di Rai 1 è stato sospeso a causa della positività al Covid-19 di un componente dello staff. Il protocollo sanitario in questi casi ha imposto quindi lo stop del programma e tamponi e test per tutti gli addetti ai lavori. Io e Te è stato sostituito in questi giorni da ‘La Vita in diretta Estate’. Andrea Delogu e Marcello Masi hanno infatti anticipato alle 14 l’apertura della pagina quotidiana sui principali fatti di cronaca e di intrattenimento. Dal 7 settembre invece tornerà una nuova edizione de La Vita in Diretta, condotta quest’anno in solitaria dal giornalista Alberto Matano.

Le parole di Pierluigi Diaco

“Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone di una nostra collaboratrice” ha riferito Diaco all’agenzia di stampa. Poi ha aggiunto che tutto lo staff tifa per lei. Nelle more del risultato del test, la Rai non ha voluto autorizzare la messa in onda del programma, neanche per l’ultima puntata. “Come è giusto che sia, Raiuno e la task force, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda domani per l’ultima puntata” ha rivelato il conduttore. Diaco ha poi voluto ringraziare Katia Ricciarelli, il cast, la produzione, lo staff per l’impegno profuso. ‘Pigi’ (così è affettuosamente chiamato il presentatore dai suoi fan) ha concluso ringraziando il pubblico che si è affezionato al loro lavoro e li ha premiati costantemente.

Diaco ed il battibecco con Giusi Legrenzi

Negli ultimi giorni Diaco è stato al centro di una querelle televisiva avvenuta con la sua collega Giusi Legrenzi. La diatriba è nata dopo alcune riflessioni del giornalista circa la necessità di mettere da parte le notizie riguardante il Coronavirus, in favore di altri casi di attualità. Parole che hanno suscitato un battibecco in diretta con la sua collega. Subito dopo in rete sono circolate indiscrezioni circa un allontanamento di Diaco da Rtl 102.5. Notizie però prive di fondamento perché smentite dai vertici della radio.